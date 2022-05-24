https://ria.ru/20220524/voronezh-1790313522.html

Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда

Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда - РИА Новости, 24.05.2022

Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда

Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:00

2022-05-24T10:00

2022-05-24T10:00

происшествия

юрий гончар

воронеж

новоусманский район

липецкая область

ford motor

toyota corolla

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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла днем 29 декабря прошлого года в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись Ford Focus, Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте.По информации правительства Воронежской области, в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, его 17-летний сын получил травмы. Полиция возбудила по факту аварии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Фигурантом дела стала 26-летняя жительница Ленинского района Воронежа, управлявшая Ford Focus.Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211229/goncharov-1766022190.html

воронеж

новоусманский район

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, юрий гончар, воронеж, новоусманский район, липецкая область, ford motor, toyota corolla