Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда
Дело об аварии, в которой погиб президент ТПП Воронежской области, дошло до суда
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла днем 29 декабря прошлого года в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись Ford Focus, Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте.
По информации правительства Воронежской области, в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, его 17-летний сын получил травмы. Полиция возбудила по факту аварии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Фигурантом дела стала 26-летняя жительница Ленинского района Воронежа, управлявшая Ford Focus.
"В ходе расследования обвиняемая пояснила, что зацепила обочину, пыталась выровнять автомобиль резким поворотом руля и допустила выезд на встречную полосу движения. Свою вину она признала в полном объёме. Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Новоусманский районный суд", - говорится в сообщении.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
29 декабря 2021, 15:53Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП