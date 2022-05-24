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Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда - РИА Новости, 24.05.2022
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Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда
Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда - РИА Новости, 24.05.2022
Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда
Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:00
2022-05-24T10:00
происшествия
юрий гончар
воронеж
новоусманский район
липецкая область
ford motor
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла днем 29 декабря прошлого года в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись Ford Focus, Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте.По информации правительства Воронежской области, в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, его 17-летний сын получил травмы. Полиция возбудила по факту аварии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Фигурантом дела стала 26-летняя жительница Ленинского района Воронежа, управлявшая Ford Focus.Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211229/goncharov-1766022190.html
воронеж
новоусманский район
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происшествия, юрий гончар, воронеж, новоусманский район, липецкая область, ford motor, toyota corolla
10:00 24.05.2022
 
Дело о ДТП, в котором погиб глава ТПП Воронежской области, дошло до суда

Дело об аварии, в которой погиб президент ТПП Воронежской области, дошло до суда

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Жительница Воронежа предстанет перед судом по делу об аварии, в которой погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла днем 29 декабря прошлого года в Новоусманском районе на 16-м километре автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью. Столкнулись Ford Focus, Toyota Camry и "Лада Ларгус". В результате ДТП водитель Toyota Camry и его пассажир с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Еще один пассажир Toyota Camry, 58-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте.
По информации правительства Воронежской области, в ДТП погиб президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров, его 17-летний сын получил травмы. Полиция возбудила по факту аварии дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Фигурантом дела стала 26-летняя жительница Ленинского района Воронежа, управлявшая Ford Focus.
"В ходе расследования обвиняемая пояснила, что зацепила обочину, пыталась выровнять автомобиль резким поворотом руля и допустила выезд на встречную полосу движения. Свою вину она признала в полном объёме. Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Новоусманский районный суд", - говорится в сообщении.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Юрий Гончаров
29 декабря 2021, 15:53
Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП
 
ПроисшествияЮрий ГончарВоронежНовоусманский районЛипецкая областьFord MotorToyota Corolla
 
 
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