https://ria.ru/20220524/vk-1790436563.html

Куприянова назначили председателем совета директоров VK

Куприянова назначили председателем совета директоров VK - РИА Новости, 24.05.2022

Куприянова назначили председателем совета директоров VK

Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:19

2022-05-24T16:19

2022-05-24T16:19

экономика

сергей куприянов

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дмитрий гришин

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021 года, следует из релиза компании.Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин ранее - 11 мая - покинул пост председателя совета директоров компании."Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора", - говорится в сообщении VK.Сергей Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года. В 2019 году был назначен начальником Департамента 106 - пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром".Кроме того, в совет директоров VK на должность неисполнительного директора назначена Мария Зыбина. "Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789196147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сергей куприянов, газпром, mail.ru group, россия, вконтакте, новости компаний - экономика, дмитрий гришин