Рейтинг@Mail.ru
Куприянова назначили председателем совета директоров VK - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/vk-1790436563.html
Куприянова назначили председателем совета директоров VK
Куприянова назначили председателем совета директоров VK - РИА Новости, 24.05.2022
Куприянова назначили председателем совета директоров VK
Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:19
2022-05-24T16:19
экономика
сергей куприянов
газпром
mail.ru group
россия
вконтакте
новости компаний - экономика
дмитрий гришин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790435806_0:0:2517:1415_1920x0_80_0_0_e4cfc705396cfa8971e602bd139c96a5.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021 года, следует из релиза компании.Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин ранее - 11 мая - покинул пост председателя совета директоров компании."Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора", - говорится в сообщении VK.Сергей Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года. В 2019 году был назначен начальником Департамента 106 - пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром".Кроме того, в совет директоров VK на должность неисполнительного директора назначена Мария Зыбина. "Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220518/vkontakte-1789196147.html
https://ria.ru/20220521/avtory-1789909111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790435806_43:0:2472:1822_1920x0_80_0_0_678739f2c95e692caef2237d692ab384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сергей куприянов, газпром, mail.ru group, россия, вконтакте, новости компаний - экономика, дмитрий гришин
16:19 24.05.2022
 
Куприянова назначили председателем совета директоров VK

Пресс-секретаря главы "Газпрома" Куприянова назначили председателем совета директоров VK

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСергей Куприянов
Сергей Куприянов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Сергей Куприянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021 года, следует из релиза компании.
Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин ранее - 11 мая - покинул пост председателя совета директоров компании.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:00
VK запустит отдельное приложение для видео
"Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора", - говорится в сообщении VK.
Сергей Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года. В 2019 году был назначен начальником Департамента 106 - пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром".
Кроме того, в совет директоров VK на должность неисполнительного директора назначена Мария Зыбина. "Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет", - уточняется в сообщении.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 15:11
Число активных авторов в соцсетях снизилось на 10%, показало исследование
 
ЭкономикаСергей КуприяновГазпромMail.Ru GroupРоссияВКонтактеНовости компаний - ЭкономикаДмитрий Гришин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала