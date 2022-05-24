https://ria.ru/20220524/vk-1790436563.html
Куприянова назначили председателем совета директоров VK
Куприянова назначили председателем совета директоров VK - РИА Новости, 24.05.2022
Куприянова назначили председателем совета директоров VK
Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:19
2022-05-24T16:19
2022-05-24T16:19
экономика
сергей куприянов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Председателем совета директоров VK назначен пресс-секретарь председателя правления "Газпрома" Сергей Куприянов, входящий в совет директоров VK с конца 2021 года, следует из релиза компании.Сооснователь VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин ранее - 11 мая - покинул пост председателя совета директоров компании."Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора", - говорится в сообщении VK.Сергей Куприянов работает в структуре "Газпрома" с 2003 года. В 2019 году был назначен начальником Департамента 106 - пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром".Кроме того, в совет директоров VK на должность неисполнительного директора назначена Мария Зыбина. "Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет", - уточняется в сообщении.
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Куприянова назначили председателем совета директоров VK
Пресс-секретаря главы "Газпрома" Куприянова назначили председателем совета директоров VK