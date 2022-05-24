https://ria.ru/20220524/valyuta-1790374329.html

Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки

Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки - РИА Новости, 24.05.2022

Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:14

2022-05-24T13:14

2022-05-24T13:19

экономика

владимир путин

россия

валюта

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Указ президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" ... в пункте 2 слова "в размере 80 процентов" заменить словами "в размере 50 процентов", - говорится в указе.Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.В понедельник правительственная комиссия снизила требование о обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.

https://ria.ru/20220524/arenda-1790374764.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, валюта, министерство финансов рф (минфин россии)