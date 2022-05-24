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Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки
Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки - РИА Новости, 24.05.2022
Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки
Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:14
2022-05-24T13:19
экономика
владимир путин
россия
валюта
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Указ президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" ... в пункте 2 слова "в размере 80 процентов" заменить словами "в размере 50 процентов", - говорится в указе.Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.В понедельник правительственная комиссия снизила требование о обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
https://ria.ru/20220524/arenda-1790374764.html
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экономика, владимир путин, россия, валюта, министерство финансов рф (минфин россии)
13:14 24.05.2022 (обновлено: 13:19 24.05.2022)
 
Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки

Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки экспортеров до 50%

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50% с 80%, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Указ президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ президента Российской Федерации ... "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" ... в пункте 2 слова "в размере 80 процентов" заменить словами "в размере 50 процентов", - говорится в указе.
Вид на Москву-реку - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
13:15
Правительство изменит порядок взимания арендной платы в торговых центрах
Минфин РФ с 28 февраля обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
В понедельник правительственная комиссия снизила требование о обязательной продаже валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, данное решение Минфин РФ объяснил стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияВалютаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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