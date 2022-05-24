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Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок - РИА Новости, 24.05.2022
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Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок
Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок - РИА Новости, 24.05.2022
Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок
Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:44
2022-05-24T19:47
в мире
билл гейтс
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник американский миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на экономическом форуме в Давосе.Трансляция его выступления велась на сайте форума.Говоря о предотвращении пандемий в будущем, он также отметил, что необходимо значительно увеличить инвестиции в борьбу с инфекционными заболеваниями, а также их диагностику."Может быть больше отсрочки в реакции (на начало пандемии), если мы говорим о стране с низкими возможностями и отсутствием глобальной команды (реагирования)", - добавил Гейтс.
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в мире, билл гейтс
19:44 24.05.2022 (обновлено: 19:47 24.05.2022)
 
Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок

Билл Гейтс: необходимо создавать вакцины, которые блокируют инфекции на длительный срок

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмериканский миллиардер Билл Гейтс
Американский миллиардер Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Американский миллиардер Билл Гейтс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник американский миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на экономическом форуме в Давосе.
"Нам нужны вакцины, которые блокируют инфекцию на длительный срок. Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, но они не эффективны в блокировании распространения инфекций", - сообщил Гейтс.
Трансляция его выступления велась на сайте форума.
Говоря о предотвращении пандемий в будущем, он также отметил, что необходимо значительно увеличить инвестиции в борьбу с инфекционными заболеваниями, а также их диагностику.
"Может быть больше отсрочки в реакции (на начало пандемии), если мы говорим о стране с низкими возможностями и отсутствием глобальной команды (реагирования)", - добавил Гейтс.
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