https://ria.ru/20220524/vaktsiny-1790487256.html

Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок

Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок - РИА Новости, 24.05.2022

Гейтс призвал создавать вакцины, блокирующие инфекции на долгий срок

Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:44

2022-05-24T19:44

2022-05-24T19:47

в мире

билл гейтс

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Борьба с будущими пандемиями требует от производителей создания таких вакцин, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок, заявил во вторник американский миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на экономическом форуме в Давосе.Трансляция его выступления велась на сайте форума.Говоря о предотвращении пандемий в будущем, он также отметил, что необходимо значительно увеличить инвестиции в борьбу с инфекционными заболеваниями, а также их диагностику."Может быть больше отсрочки в реакции (на начало пандемии), если мы говорим о стране с низкими возможностями и отсутствием глобальной команды (реагирования)", - добавил Гейтс.

https://ria.ru/20220509/retsessiya-1787661309.html

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в мире, билл гейтс