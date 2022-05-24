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В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер - РИА Новости, 24.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220524/uzbekistan-1790337932.html
В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер
В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер - РИА Новости, 24.05.2022
В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер
МИД Казахстана просит власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:21
2022-05-24T12:21
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
узбекистан
казахстан
куда поехать
куда можно лететь
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НУР-СУЛТАН, 24 мая – РИА Новости. МИД Казахстана просит власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.Ранее в соцсетях появилось видео, где сотрудники ОВД в Самарканде применили электрошокеры против туристов из Казахстана во время проверки документов, заставляя их проехать в отделение для установления личностей. МВД Узбекистана в понедельник сообщило, что проводит служебную проверку по факту этих действий."МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации, мы защищаем права наших граждан", – сказал Смадияров в кулуарах правительства во вторник.Он отметил, что общество в Узбекистане осуждает произошедшее. "Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.
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туризм, новости - туризм, туристы, узбекистан, казахстан, куда поехать, куда можно лететь
12:21 24.05.2022
 
В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер

Нур-Султан просит Ташкент разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанцам

© Depositphotos / alsemМедресе на площади Регистан в Самарканде
Медресе на площади Регистан в Самарканде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / alsem
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НУР-СУЛТАН, 24 мая – РИА Новости. МИД Казахстана просит власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.
Ранее в соцсетях появилось видео, где сотрудники ОВД в Самарканде применили электрошокеры против туристов из Казахстана во время проверки документов, заставляя их проехать в отделение для установления личностей. МВД Узбекистана в понедельник сообщило, что проводит служебную проверку по факту этих действий.
"МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации, мы защищаем права наших граждан", – сказал Смадияров в кулуарах правительства во вторник.
Он отметил, что общество в Узбекистане осуждает произошедшее. "Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.
Самарканд - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:10Туризм
В Самарканде полицейские применили шокеры к туристам
 
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