https://ria.ru/20220524/uzbekistan-1790337932.html

В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер

В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер - РИА Новости, 24.05.2022

В Казахстане возмущены, что к их туристам в Узбекистане применили шокер

МИД Казахстана просит власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:21

2022-05-24T12:21

2022-05-24T12:21

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НУР-СУЛТАН, 24 мая – РИА Новости. МИД Казахстана просит власти Узбекистана разъяснить ситуацию с применением электрошокеров к казахстанским туристам, сообщил официальный представитель министерства Айбек Смадияров.Ранее в соцсетях появилось видео, где сотрудники ОВД в Самарканде применили электрошокеры против туристов из Казахстана во время проверки документов, заставляя их проехать в отделение для установления личностей. МВД Узбекистана в понедельник сообщило, что проводит служебную проверку по факту этих действий."МИД Казахстана обратился с письмом, чтобы разобраться в ситуации, мы защищаем права наших граждан", – сказал Смадияров в кулуарах правительства во вторник.Он отметил, что общество в Узбекистане осуждает произошедшее. "Тем не менее, мы держим ситуацию на контроле. Там начали внутреннее расследование, сотрудники отстранены", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.

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Лана Баева

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