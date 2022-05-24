https://ria.ru/20220524/uvolneniya-1790462836.html

Минцифры опровергло сообщения об увольнениях украинских IT-специалистов

Минцифры опровергло сообщения об увольнениях украинских IT-специалистов - РИА Новости, 24.05.2022

Минцифры опровергло сообщения об увольнениях украинских IT-специалистов

Минцифры РФ не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских IT-специалистов на другие должности в российских компаниях... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:53

2022-05-24T17:53

2022-05-24T17:53

общество

украина

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минцифры РФ не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских IT-специалистов на другие должности в российских компаниях и предупреждает компании о недопустимости такой практики, говорится в сообщении ведомства.Ранее во вторник РБК со ссылкой на два источника на рынке и главу АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина написало, что российские компании начали увольнять или переводить на более "низкие" должности ИТ-специалистов украинского происхождения. О каких именно компаниях идет речь, собеседники издания не уточнили."Минцифры не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских сотрудников на другие должности", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что Минцифры не располагает данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов. "Вместе с тем предупреждаем IT-компании о недопустимости такой практики дискриминации", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220428/zakonoproekt-1786038670.html

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Ольга Маркова

общество, украина, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)