https://ria.ru/20220524/ukraina-1790450726.html

Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию

Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию - РИА Новости, 24.05.2022

Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию

Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:16

2022-05-24T17:16

2022-05-24T17:16

специальная военная операция на украине

в мире

милош земан

чехия

вооруженные силы украины

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ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.Ранее в мае Земан дал согласие на вступление 103 граждан Чехии в вооруженные силы Украины.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.

https://ria.ru/20220523/chekhiya-1790254540.html

https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html

чехия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, милош земан, чехия, вооруженные силы украины