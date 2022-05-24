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Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790450726.html
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию - РИА Новости, 24.05.2022
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию
Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:16
2022-05-24T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
милош земан
чехия
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.Ранее в мае Земан дал согласие на вступление 103 граждан Чехии в вооруженные силы Украины.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.
https://ria.ru/20220523/chekhiya-1790254540.html
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html
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в мире, милош земан, чехия, вооруженные силы украины
17:16 24.05.2022
 
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию

Президент Чехии Земан отказал 11 гражданам страны в просьбе вступить в украинскую армию

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чешской Республики Милош Земан . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.
"На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 19:45
Чехия передала Украине вертолеты огневой поддержки и танки
Ранее в мае Земан дал согласие на вступление 103 граждан Чехии в вооруженные силы Украины.
Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.
В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 20:13Специальная военная операция на Украине
В Чехии предупредили Запад о грядущих больших жертвах ради Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМилош ЗеманЧехияВооруженные силы Украины
 
 
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