https://ria.ru/20220524/ukraina-1790450726.html
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию - РИА Новости, 24.05.2022
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию
Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:16
2022-05-24T17:16
2022-05-24T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
милош земан
чехия
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан отказал 11 согражданам в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины, сообщил во вторник в Twitter пресс-секретарь президента Иржи Овчачек."На основании отрицательной рекомендации министерства обороны президент республики Милош Земан во вторник 24 мая отказал 11 гражданам Чешской республики в их просьбе о вступлении в вооруженные силы Украины", - написал Овчачек.Ранее в мае Земан дал согласие на вступление 103 граждан Чехии в вооруженные силы Украины.Гражданам Чехии разрешается служба в вооруженных подразделениях других государств только с разрешения президента республики, который является верховным главнокомандующим вооруженных сил страны.В марте этого года Овчачек сообщил о том, что в Пражский град поступили заявления с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах Украины более чем от 300 граждан Чехии.
https://ria.ru/20220523/chekhiya-1790254540.html
https://ria.ru/20220515/ukraina-1788697866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милош земан, чехия, вооруженные силы украины
Земан отказал 11 чехам в просьбе вступить в украинскую армию
Президент Чехии Земан отказал 11 гражданам страны в просьбе вступить в украинскую армию