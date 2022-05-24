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Глава ОБСЕ призвал Берлин поддержать статус кандидата в ЕС для Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Глава ОБСЕ призвал Берлин поддержать статус кандидата в ЕС для Украины
Глава ОБСЕ призвал Берлин поддержать статус кандидата в ЕС для Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Глава ОБСЕ призвал Берлин поддержать статус кандидата в ЕС для Украины
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Германию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:02
2022-05-24T17:02
в мире
украина
германия
евросоюз
обсе
збигнев рау
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Германию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз."Мы помним, что во имя хороших отношений с Россией Германия в 2008 году заблокировала расширение НАТО за счет Украины и Грузии", - заявил Рау на пресс-конференции во вторник в Берлине."Мы не сомневаемся, что сегодня Германия должна принять ведущую роль в построении системы обороны, безопасности и мира в Европе. Мира, который поддерживает Украину и направлен против России. Мы верим, что Германия примет такую роль, помогая Украине... и вводя ее окончательно в Европейский союз, а сейчас будет поддерживать украинскую заявку на статус кандидата", - заявил он. "Этому нет альтернативы. Иначе бы дошло до сомнений в том, что Германия заслуживает доверия", - заключил Рау.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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в мире, украина, германия, евросоюз, обсе, збигнев рау
17:02 24.05.2022
 
Глава ОБСЕ призвал Берлин поддержать статус кандидата в ЕС для Украины

Глава ОБСЕ Рау призвал Берлин поддержать предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГлава ОБСЕ Збигнев Рау
Глава ОБСЕ Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Глава ОБСЕ Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Германию поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.
"Мы помним, что во имя хороших отношений с Россией Германия в 2008 году заблокировала расширение НАТО за счет Украины и Грузии", - заявил Рау на пресс-конференции во вторник в Берлине.
"Мы не сомневаемся, что сегодня Германия должна принять ведущую роль в построении системы обороны, безопасности и мира в Европе. Мира, который поддерживает Украину и направлен против России. Мы верим, что Германия примет такую роль, помогая Украине... и вводя ее окончательно в Европейский союз, а сейчас будет поддерживать украинскую заявку на статус кандидата", - заявил он. "Этому нет альтернативы. Иначе бы дошло до сомнений в том, что Германия заслуживает доверия", - заключил Рау.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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