https://ria.ru/20220524/ukraina-1790362654.html

Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев

Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022

Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев

В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:42

2022-05-24T12:42

2022-05-24T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

нато

россия

дмитрий медведев

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Про нейтральный статус (Украины – ред.) всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт. А просто в Евросоюзе её видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили", - написал он.Как предположил Медведев, "разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины". "Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей", - заключил он.

https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, нато, россия, дмитрий медведев, совет федерации рф