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Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790362654.html
Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев
Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев - РИА Новости, 24.05.2022
Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев
В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:42
2022-05-24T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
нато
россия
дмитрий медведев
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Про нейтральный статус (Украины – ред.) всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт. А просто в Евросоюзе её видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили", - написал он.Как предположил Медведев, "разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины". "Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей", - заключил он.
https://ria.ru/20220516/evrosoyuz-1788318283.html
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в мире, украина, евросоюз, нато, россия, дмитрий медведев, совет федерации рф
12:42 24.05.2022 (обновлено: 12:43 24.05.2022)
 
Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев

Медведев: в НАТО Украину никто не ждет, а без этого видеть ее в Евросоюзе не хотят

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Про нейтральный статус (Украины – ред.) всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт. А просто в Евросоюзе её видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили", - написал он.
Как предположил Медведев, "разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины". "Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзНАТОРоссияДмитрий МедведевСовет Федерации РФ
 
 
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