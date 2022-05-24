12:42 24.05.2022 (обновлено: 12:43 24.05.2022)
Украину не хотят видеть ни в ЕС, ни в НАТО, заявил Медведев
Медведев: в НАТО Украину никто не ждет, а без этого видеть ее в Евросоюзе не хотят
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В НАТО Украину теперь никто не ждёт, а без членства в Североатлантическом альянсе ее в ЕС видеть явно не хотят, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Про нейтральный статус (Украины – ред.) всё правильно. А вот про членство в ЕС… Ну ведь знают, что это враньё. Сколько бы Киев ни тешил себя грёзами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него нет никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждёт. А просто в Евросоюзе её видеть явно не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили", - написал он.
Как предположил Медведев, "разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины". "Да ещё безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей", - заключил он.