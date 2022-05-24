https://ria.ru/20220524/ukraina-1790335536.html

Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру

Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру - РИА Новости, 24.05.2022

Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру

Губернатор Кировоградской области Сергей Шульга заявил, что местный суд приговорил 19-летнего переселенца из Харькова к выучиванию части украинской конституции, РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:22

2022-05-24T11:22

2022-05-24T11:22

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Кировоградской области Сергей Шульга заявил, что местный суд приговорил 19-летнего переселенца из Харькова к выучиванию части украинской конституции, гимна страны, националистической песни "Батька наш Бандера" и прочтению книги "Тарас Бульба".Украинские власти после случившегося в стране в 2014 году госпереворота активно проводят героизацию нацистского коллаборанта Степана Бандеры, причастного к массовым убийствам во время Великой Отечественной войны."Кировский райсуд Кропивницкого (бывший Кировоград) зажигает. Своим приговором обязал 19-летнего "русскомирного" харьковчанина выучить наизусть не только гимн Украины и IX раздел конституции про территориальное устройство, но и песню "Батька наш Бандера", - написал Шульга на своей странице в Telegram.Чиновник уточнил, что приговор уже вступил в силу. О том, за что именно он был вынесен, Шульга не сообщил. По его словам, молодого человека также заставляют прочитать книгу советского писателя-антисталиниста Анатолия Димарова "И будут люди" и повесть русского классика Николая Гоголя "Тарас Бульба".Действие "Тараса Бульбы" разворачивается в сложный период истории казачества, когда запорожцы боролись с Речью Посполитой. Главный герой, казачий полковник Тарас Бульба, встречает в Запорожской Сечи сыновей – Остапа и Андрия, - вернувшихся на родину после учебы в Киеве. Будучи студентом, Андрий влюбился в дочь знатного польского воеводы Эльжбету и ради нее предает свой народ. В итоге Тарас убивает сына-предателя, говоря свои знаменитые фразы "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" и "Я тебя породил, я тебя и убью!".

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790147604.html

https://ria.ru/20220505/shariy-1786990448.html

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Дарья Буймова

в мире, степан бандера, николай гоголь, украина, киев