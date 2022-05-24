Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру
Суд на Украине обязал харьковчанина выучить песню про Бандеру и прочитать "Тараса Бульбу"
© РИА Новости / СтрингерУчастники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины
Участники праздничного шествия по случаю празднования Дня соборности Украины . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Кировоградской области Сергей Шульга заявил, что местный суд приговорил 19-летнего переселенца из Харькова к выучиванию части украинской конституции, гимна страны, националистической песни "Батька наш Бандера" и прочтению книги "Тарас Бульба".
Украинские власти после случившегося в стране в 2014 году госпереворота активно проводят героизацию нацистского коллаборанта Степана Бандеры, причастного к массовым убийствам во время Великой Отечественной войны.
"Кировский райсуд Кропивницкого (бывший Кировоград) зажигает. Своим приговором обязал 19-летнего "русскомирного" харьковчанина выучить наизусть не только гимн Украины и IX раздел конституции про территориальное устройство, но и песню "Батька наш Бандера", - написал Шульга на своей странице в Telegram.
Чиновник уточнил, что приговор уже вступил в силу. О том, за что именно он был вынесен, Шульга не сообщил. По его словам, молодого человека также заставляют прочитать книгу советского писателя-антисталиниста Анатолия Димарова "И будут люди" и повесть русского классика Николая Гоголя "Тарас Бульба".
Действие "Тараса Бульбы" разворачивается в сложный период истории казачества, когда запорожцы боролись с Речью Посполитой. Главный герой, казачий полковник Тарас Бульба, встречает в Запорожской Сечи сыновей – Остапа и Андрия, - вернувшихся на родину после учебы в Киеве. Будучи студентом, Андрий влюбился в дочь знатного польского воеводы Эльжбету и ради нее предает свой народ. В итоге Тарас убивает сына-предателя, говоря свои знаменитые фразы "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" и "Я тебя породил, я тебя и убью!".