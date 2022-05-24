11:01 24.05.2022 (обновлено: 11:51 24.05.2022)
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: cудьбу Украины определит народ, живущий на ее территории
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.
"Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945 году расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились как раз французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств", - отметил Патрушев.
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"Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.