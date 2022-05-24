https://ria.ru/20220524/ukraina-1790328510.html

Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев

Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022

Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев

Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:01

2022-05-24T11:01

2022-05-24T11:51

украина

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.Патрушев напомнил, что в XIX веке Россия поддержала США во время гражданской войны в этой стране. "Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 году не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж", - заявил он."Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945 году расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились как раз французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств", - отметил Патрушев."Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, николай патрушев