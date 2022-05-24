Рейтинг@Mail.ru
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/ukraina-1790328510.html
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев
Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:01
2022-05-24T11:51
украина
россия
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.Патрушев напомнил, что в XIX веке Россия поддержала США во время гражданской войны в этой стране. "Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 году не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж", - заявил он."Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945 году расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились как раз французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств", - отметил Патрушев."Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.
https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, николай патрушев
11:01 24.05.2022 (обновлено: 11:51 24.05.2022)
 
Судьбу Украины определит народ, живущий на ее территории, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: cудьбу Украины определит народ, живущий на ее территории

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Судьбу Украины будет определять народ, живущий на ее территории, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.
Патрушев напомнил, что в XIX веке Россия поддержала США во время гражданской войны в этой стране. "Франции оказывали неоднократную помощь. На Венском конгрессе в 1815 году не дали ее унизить, а в Первую мировую войну дважды спасали Париж", - заявил он.
"Именно СССР не позволил англичанам и американцам в 1945 году расчленить Германию на множество государств. Хорошо известно и про решающую роль Москвы в объединении Германии, которому больше всех противились как раз французы и англичане. Не менее важную роль Россия сыграла в истории польской государственности. При этом сегодня Запад всячески затушевывает вклад нашей страны в сохранение других государств", - отметил Патрушев.
Заслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и. о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции Батькивщина, кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
11:00Донбасс. Геноцид. 2014-2022
"Мрази" и "лишние люди": что политики Украины говорили о населении ДонбассаХотели ли украинские политические элиты мира и цивилизованного разрешения конфликта в Донбассе, как декларировали это в интервью западным СМИ и на международных форумах? Мы не можем влезть в их головы, но разобраться с этой диссоциацией помогут прямые цитаты. Что говорили украинские политики о мирных жителях Донбасса за восемь лет войны.
"Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав. Напротив, мы помогали им в отстаивании своей государственности", - добавил он.
 
УкраинаРоссияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала