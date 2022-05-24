https://ria.ru/20220524/ukraina-1790327755.html

Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС

Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС - РИА Новости, 24.05.2022

Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС

Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:59

2022-05-24T10:59

2022-05-24T10:59

в мире

украина

нидерланды

киев

мид франции‎

евросоюз

марк рютте

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со ссылкой на его выступление в парламенте.Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.Рютте считает, что Украина может стать потенциальным кандидатом в члены ЕС, Киеву следует объяснить, какие меры необходимы для получения этого статуса, чтобы не "демотивировать" украинские власти.Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил Рютте. Нидерландский премьер также считает маловероятным скорое получение статуса кандидата Молдавией.По данным газеты, в нижней палате парламента Нидерландов за скорейшее получение Украиной статуса выступают правящая "Демократы 66" (D66), а также оппозиционные Партия труда (PvdA) и "Зеленые левые" (GroenLinks). Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD), лидером которой является Рютте, все еще "не хочет" предоставлять Украине статус.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.

https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, нидерланды, киев, мид франции‎, евросоюз, марк рютте