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Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС - РИА Новости, 24.05.2022
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Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС
Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС - РИА Новости, 24.05.2022
Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС
Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:59
2022-05-24T10:59
в мире
украина
нидерланды
киев
мид франции‎
евросоюз
марк рютте
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со ссылкой на его выступление в парламенте.Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.Рютте считает, что Украина может стать потенциальным кандидатом в члены ЕС, Киеву следует объяснить, какие меры необходимы для получения этого статуса, чтобы не "демотивировать" украинские власти.Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил Рютте. Нидерландский премьер также считает маловероятным скорое получение статуса кандидата Молдавией.По данным газеты, в нижней палате парламента Нидерландов за скорейшее получение Украиной статуса выступают правящая "Демократы 66" (D66), а также оппозиционные Партия труда (PvdA) и "Зеленые левые" (GroenLinks). Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD), лидером которой является Рютте, все еще "не хочет" предоставлять Украине статус.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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в мире, украина, нидерланды, киев, мид франции‎, евросоюз, марк рютте
10:59 24.05.2022
 
Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС

Премьер Нидерландов Рютте: шансы Украины скоро стать кандидатом в члены ЕС невелики

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со ссылкой на его выступление в парламенте.
Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 17:54
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве
Рютте считает, что Украина может стать потенциальным кандидатом в члены ЕС, Киеву следует объяснить, какие меры необходимы для получения этого статуса, чтобы не "демотивировать" украинские власти.
Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил Рютте. Нидерландский премьер также считает маловероятным скорое получение статуса кандидата Молдавией.
По данным газеты, в нижней палате парламента Нидерландов за скорейшее получение Украиной статуса выступают правящая "Демократы 66" (D66), а также оппозиционные Партия труда (PvdA) и "Зеленые левые" (GroenLinks). Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD), лидером которой является Рютте, все еще "не хочет" предоставлять Украине статус.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:44
Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине
 
В миреУкраинаНидерландыКиевМИД Франции‎ЕвросоюзМарк Рютте
 
 
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