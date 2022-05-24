Премьер Нидерландов оценил шансы Украины стать кандидатом в члены ЕС
Премьер Нидерландов Рютте: шансы Украины скоро стать кандидатом в члены ЕС невелики
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте считает, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики, сообщает издание NL Times со ссылкой на его выступление в парламенте.
Рютте отметил, что до начала спецоперации России Украина была "очень далека" от статуса кандидата. По мнению премьера, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.
Согласно изданию, "слишком многим" странам в ЕС не нравится идея сделать Киев кандидатом. Слова европейских лидеров о том, что Украина - часть европейской семьи, были скорее "эмоциональным", нежели "юридическим" заявлением, добавил Рютте. Нидерландский премьер также считает маловероятным скорое получение статуса кандидата Молдавией.
По данным газеты, в нижней палате парламента Нидерландов за скорейшее получение Украиной статуса выступают правящая "Демократы 66" (D66), а также оппозиционные Партия труда (PvdA) и "Зеленые левые" (GroenLinks). Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD), лидером которой является Рютте, все еще "не хочет" предоставлять Украине статус.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.