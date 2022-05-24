https://ria.ru/20220524/ukraina-1790322803.html

Россия уничтожила до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии на Украине

Россия уничтожила до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Россия уничтожила до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии на Украине

Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили до 5 тысяч единиц бронетехники и артиллерии, сообщил во вторник официальный... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:44

2022-05-24T10:44

2022-05-24T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили до 5 тысяч единиц бронетехники и артиллерии, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донбасс

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины