https://ria.ru/20220524/ufa-1790511411.html

В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих

В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих - РИА Новости, 24.05.2022

В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих

Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T23:03

2022-05-24T23:03

2022-05-24T23:03

происшествия

уфа

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, тела рабочих уже извлечены на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html

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происшествия, уфа