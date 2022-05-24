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В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих - РИА Новости, 24.05.2022
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В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих - РИА Новости, 24.05.2022
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:03
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происшествия
уфа
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, тела рабочих уже извлечены на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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происшествия, уфа
23:03 24.05.2022
 
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих

В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКанализация
Канализация - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тела рабочих уже извлечены на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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