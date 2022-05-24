https://ria.ru/20220524/ufa-1790511411.html
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих - РИА Новости, 24.05.2022
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T23:03
2022-05-24T23:03
2022-05-24T23:03
происшествия
уфа
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека", - сказал собеседник агентства.По его словам, тела рабочих уже извлечены на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20220523/pozhar-1790084681.html
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происшествия, уфа
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
В Уфе в канализационном коллекторе погибли трое рабочих
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Трое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Уфе, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"При проведении работ в канализационном коллекторе на улице Гази Загитова погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тела рабочих уже извлечены на поверхность. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.