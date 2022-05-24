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Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении - РИА Новости, 24.05.2022
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Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении
Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении - РИА Новости, 24.05.2022
Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении
Правительство Тюменской области готово использовать все возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, заявил губернатор Александр Моор на... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:10
2022-05-24T14:13
экономика
александр моор
армения
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области готово использовать все возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, заявил губернатор Александр Моор на рабочей встрече с делегацией из Армении.Тюменская область поставляет в Армению изделия из металлов, аккумуляторы, стеклянные изделия. Импортирует овощи, фрукты, текстильные и кожаные изделия, сообщили в региональном правительстве."Наш товарооборот не очень большой. Думаю, потенциал гораздо больше. Время и ситуация сейчас способствуют тому, чтобы мы нашли возможности существенно и даже кратно увеличь объемы нашего товарооборота", – отметил губернатор Александр Моор.Стратегическими направлениями для развития экономического сотрудничества Александр Моор назвал нефтегазовое машиностроение и сервис, нефтехимию, деревопереработку, сельское хозяйство, туризм. Кроме того, стороны намерены расширить контакты в гуманитарной сфере."Важнейшее направление развития сотрудничества – промышленная кооперация. Бизнесмены наших стран должны найти точки соприкосновения. Думаю, правительство Армении и правительство Тюменской области создадут для этого максимально благоприятные условия", – заявил возглавляющий делегацию замминистра экономики Республики Армения Нарек Терян.В правительстве региона сообщили, что Нарек Терян высоко оценил туристический потенциал Тюменской области и возможности для увеличения встречных турпотоков, также участники встречи сошлись во мнении, что у сторон есть серьезные перспективы для взаимодействия в сфере параллельного импорта.
https://ria.ru/20220516/ekonomiya-1788839863.html
https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html
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экономика, александр моор, армения, тюменская область
14:10 24.05.2022 (обновлено: 14:13 24.05.2022)
 
Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении

Тюменский губернатор и замминистра экономики Армении обсудили сотрудничество

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 мая - РИА Новости. Правительство Тюменской области готово использовать все возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества с Арменией, заявил губернатор Александр Моор на рабочей встрече с делегацией из Армении.
Тюменская область поставляет в Армению изделия из металлов, аккумуляторы, стеклянные изделия. Импортирует овощи, фрукты, текстильные и кожаные изделия, сообщили в региональном правительстве.
"Наш товарооборот не очень большой. Думаю, потенциал гораздо больше. Время и ситуация сейчас способствуют тому, чтобы мы нашли возможности существенно и даже кратно увеличь объемы нашего товарооборота", – отметил губернатор Александр Моор.
Стратегическими направлениями для развития экономического сотрудничества Александр Моор назвал нефтегазовое машиностроение и сервис, нефтехимию, деревопереработку, сельское хозяйство, туризм. Кроме того, стороны намерены расширить контакты в гуманитарной сфере.
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"Важнейшее направление развития сотрудничества – промышленная кооперация. Бизнесмены наших стран должны найти точки соприкосновения. Думаю, правительство Армении и правительство Тюменской области создадут для этого максимально благоприятные условия", – заявил возглавляющий делегацию замминистра экономики Республики Армения Нарек Терян.
В правительстве региона сообщили, что Нарек Терян высоко оценил туристический потенциал Тюменской области и возможности для увеличения встречных турпотоков, также участники встречи сошлись во мнении, что у сторон есть серьезные перспективы для взаимодействия в сфере параллельного импорта.

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