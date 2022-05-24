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Отпуск у моря: куда отправиться этим летом - РИА Новости, 24.05.2022
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Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом - РИА Новости, 24.05.2022
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только... РИА Новости, 24.05.2022
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инфографика
туризм
отдых
отдых на море
авиасообщение
перелеты
куда можно лететь
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На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только ПЦР-тест и действующий шенген. О том, где еще можно провести отпуск у моря этим летом, как добраться и куда пускают без визы, — в инфографике РИА Новости.
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туризм, отдых, отдых на море, инфографика, авиасообщение, перелеты, куда можно лететь, куда поехать, новости - туризм, актуальное - туризм
13:31 24.05.2022 (обновлено: 13:33 24.05.2022)
 

Отпуск у моря: куда отправиться этим летом

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На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только ПЦР-тест и действующий шенген. О том, где еще можно провести отпуск у моря этим летом, как добраться и куда пускают без визы, — в инфографике РИА Новости.
Отпуск у моря: куда отправиться этим летомОтпуск у моря: куда отправиться этим летом
 
ИнфографикаТуризмОтдыхОтдых на мореАвиасообщениеПерелетыкуда можно лететькуда поехатьНовости - ТуризмАктуальное - Туризм
 
 
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