https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html

Отпуск у моря: куда отправиться этим летом

Отпуск у моря: куда отправиться этим летом - РИА Новости, 24.05.2022

Отпуск у моря: куда отправиться этим летом

На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:31

2022-05-24T13:31

2022-05-24T13:33

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На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только ПЦР-тест и действующий шенген. О том, где еще можно провести отпуск у моря этим летом, как добраться и куда пускают без визы, — в инфографике РИА Новости.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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