https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом - РИА Новости, 24.05.2022
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:31
2022-05-24T13:31
2022-05-24T13:33
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На днях Испания открылась для всех россиян независимо от статуса вакцинации. Для поездки на побережье Атлантики или Средиземного моря понадобятся только ПЦР-тест и действующий шенген. О том, где еще можно провести отпуск у моря этим летом, как добраться и куда пускают без визы, — в инфографике РИА Новости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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