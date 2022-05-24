https://ria.ru/20220524/tu-95ms-1790490589.html

Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования

Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования - РИА Новости, 24.05.2022

Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования

Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:05

2022-05-24T20:05

2022-05-24T21:40

сергей суровикин

россия

япония

восточно-китайское море

войска воздушно-космической обороны

народно-освободительная армия китая

f-15se

ту-95мс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790493268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eae07a2a70dd9b78eee8d6947b69ef50.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного видео Минобороны России.На кадрах, снятых с борта одного из российских самолетов, показано сближение на дистанцию в несколько десятков метров одного из японских истребителей со "стратегом" ВКС. Он со стороны левой консоли крыла. Затем показана съемка с другого борта.Ранее Минобороны сообщило, что совместная авиагруппа из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК в сопровождении истребителей Су-30СМ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. На отдельных этапах маршрута группу сопровождали истребители F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.Главком ВКС России генерал армии Сергей Суровикин подчеркнул, что российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права, воздушное пространство иностранных государств не нарушалось. Совместное патрулирование является плановым и не направлено против третьих стран.

россия

япония

восточно-китайское море

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сближения японского истребителя F-15 и российского Ту-95МС Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России. 2022-05-24T20:05 true PT0M31S

Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Кадры Минобороны РФ Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии. 2022-05-24T20:05 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей суровикин, россия, япония, восточно-китайское море, войска воздушно-космической обороны, народно-освободительная армия китая, f-15se, ту-95мс, ту-95, китай, видео, су-30см