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Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования - РИА Новости, 24.05.2022
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Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования
Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования - РИА Новости, 24.05.2022
Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования
Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:05
2022-05-24T21:40
сергей суровикин
россия
япония
восточно-китайское море
войска воздушно-космической обороны
народно-освободительная армия китая
f-15se
ту-95мс
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного видео Минобороны России.На кадрах, снятых с борта одного из российских самолетов, показано сближение на дистанцию в несколько десятков метров одного из японских истребителей со "стратегом" ВКС. Он со стороны левой консоли крыла. Затем показана съемка с другого борта.Ранее Минобороны сообщило, что совместная авиагруппа из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК в сопровождении истребителей Су-30СМ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. На отдельных этапах маршрута группу сопровождали истребители F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.Главком ВКС России генерал армии Сергей Суровикин подчеркнул, что российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права, воздушное пространство иностранных государств не нарушалось. Совместное патрулирование является плановым и не направлено против третьих стран.
россия
япония
восточно-китайское море
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Кадры сближения японского истребителя F-15 и российского Ту-95МС
Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного во вторник видео Минобороны России.
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Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая. Кадры Минобороны РФ
Стратегические бомбардировщики России и Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили журналистам в Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.
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сергей суровикин, россия, япония, восточно-китайское море, войска воздушно-космической обороны, народно-освободительная армия китая, f-15se, ту-95мс, ту-95, китай, видео, су-30см
Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного видео Минобороны России.
2022-05-24T20:05
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20:05 24.05.2022 (обновлено: 21:40 24.05.2022)
 
Японский F-15 приблизился к российскому Ту-95МС во время авиапатрулирования

Минобороны: японский истребитель F-15 вплотную приблизился к российскому Ту-95МС

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Истребитель F-15 ВВС Японии вплотную приблизился к стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, который участвовал в совместном воздушном патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС НОАК, следует из опубликованного видео Минобороны России.
На кадрах, снятых с борта одного из российских самолетов, показано сближение на дистанцию в несколько десятков метров одного из японских истребителей со "стратегом" ВКС. Он со стороны левой консоли крыла. Затем показана съемка с другого борта.
Ранее Минобороны сообщило, что совместная авиагруппа из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК в сопровождении истребителей Су-30СМ провели воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. На отдельных этапах маршрута группу сопровождали истребители F-2 ВВС Южной Кореи и F-15 ВВС Японии.
Главком ВКС России генерал армии Сергей Суровикин подчеркнул, что российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права, воздушное пространство иностранных государств не нарушалось. Совместное патрулирование является плановым и не направлено против третьих стран.
 
Сергей СуровикинРоссияЯпонияВосточно-Китайское мореВойска воздушно-космической обороныНародно-освободительная армия КитаяF-15SEТу-95МСТу-95КитайСу-30СМ
 
 
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