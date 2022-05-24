https://ria.ru/20220524/tseny-1790427647.html

Британский энергорегулятор предупредил о росте цен на свет и газ

Британский энергорегулятор предупредил о росте цен на свет и газ - РИА Новости, 24.05.2022

Британский энергорегулятор предупредил о росте цен на свет и газ

Ценовой порог на электричество и газ в Великобритании увеличится еще на 830 фунтов (58,7 тысячи рублей), заявил глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:48

2022-05-24T15:48

2022-05-24T15:52

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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Ценовой порог на электричество и газ в Великобритании увеличится еще на 830 фунтов (58,7 тысячи рублей), заявил глава энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли.Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель – сентябрь) и на зимний (октябрь – март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума. В настоящее время ценовой порог составляет 1871 фунт и действует до 31 сентября.Как сообщает Sky News, Бреарл заявил комитету по бизнесу, энергетике и промышленности, что "в октябре ценовой порог будет в районе 2800 фунтов".В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире, экономика