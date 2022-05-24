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В Великобритании рост цен на продукты достиг максимума за 13 лет - РИА Новости, 24.05.2022
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В Великобритании рост цен на продукты достиг максимума за 13 лет
В Великобритании рост цен на продукты достиг максимума за 13 лет - РИА Новости, 24.05.2022
В Великобритании рост цен на продукты достиг максимума за 13 лет
Рост цен на продовольствие в Великобритании за 12 недель достиг к 15 мая максимума за 13 лет, передает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:58
2022-05-24T13:58
экономика
великобритания
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Рост цен на продовольствие в Великобритании за 12 недель достиг к 15 мая максимума за 13 лет, передает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar."Kantar Worldpanel, которая предоставляет данные по продуктовому сектору, сообщает, что показатель продуктовой инфляции подскочил более чем на 1% за последний отчетный период, до 7% - с признаками того, что пик еще далек от достижения. Продовольственная инфляция достигла самого высокого уровня за 13 лет - согласно тщательно отслеживаемым отраслевым данным, почти четверть покупателей едва сводят концы с концами", - сообщает телеканал.Так, по данным исследователей, показатель инфляции в супермаркетах вырос до 7% с 5,9% месяцем ранее. Исследование показало, что быстрее всего росли цены на корм для собак, закуски и свежую говядину, что стало следствием роста цен электроэнергию, топливо и удобрения.Последний отчет Kantar, охватывающий продуктовый рынок за 12 недель до 15 мая, показал, что продажи в супермаркетах снизились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Отмечается, что цены росли еще в преддверии начатой в конце февраля спецоперации России на Украине, поскольку нехватка рабочих в сочетании с высоким спросом привели к увеличению транспортных расходов, что затруднило восстановление после пандемии COVID-19."В растущей группе покупателей, пытающихся свести концы с концами, рост цен на продукты вызывает беспокойство более чем у 9 из 10 человек, что делает его второй по важности проблемой после растущей стоимости счетов за электроэнергию", - отметил глава отдела розничной торговли и потребительского анализа Kantar Фрейзер Маккевитт.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
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экономика, великобритания, россия, украина
13:58 24.05.2022
 
В Великобритании рост цен на продукты достиг максимума за 13 лет

В Великобритании рост цен на продовольствие за 12 недель достиг максимума за 13 лет

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Рост цен на продовольствие в Великобритании за 12 недель достиг к 15 мая максимума за 13 лет, передает Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kantar.
"Kantar Worldpanel, которая предоставляет данные по продуктовому сектору, сообщает, что показатель продуктовой инфляции подскочил более чем на 1% за последний отчетный период, до 7% - с признаками того, что пик еще далек от достижения. Продовольственная инфляция достигла самого высокого уровня за 13 лет - согласно тщательно отслеживаемым отраслевым данным, почти четверть покупателей едва сводят концы с концами", - сообщает телеканал.
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Так, по данным исследователей, показатель инфляции в супермаркетах вырос до 7% с 5,9% месяцем ранее. Исследование показало, что быстрее всего росли цены на корм для собак, закуски и свежую говядину, что стало следствием роста цен электроэнергию, топливо и удобрения.
Последний отчет Kantar, охватывающий продуктовый рынок за 12 недель до 15 мая, показал, что продажи в супермаркетах снизились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что цены росли еще в преддверии начатой в конце февраля спецоперации России на Украине, поскольку нехватка рабочих в сочетании с высоким спросом привели к увеличению транспортных расходов, что затруднило восстановление после пандемии COVID-19.
"В растущей группе покупателей, пытающихся свести концы с концами, рост цен на продукты вызывает беспокойство более чем у 9 из 10 человек, что делает его второй по важности проблемой после растущей стоимости счетов за электроэнергию", - отметил глава отдела розничной торговли и потребительского анализа Kantar Фрейзер Маккевитт.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
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