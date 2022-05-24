https://ria.ru/20220524/tseny-1790388309.html

Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году

Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году - РИА Новости, 24.05.2022

Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году

Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:52

2022-05-24T13:52

2022-05-24T13:52

в мире

экономика

франция

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224 евро, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade."Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро", - цитирует телеканал BFMTV отраслевого советника компании Орельен Дютуа.При этом в исследовании отмечается, что французы еще не в самом худшем положении: в среднем рост продовольственного бюджета в ЕС составит 243 евро, а в Германии расходы на продукты вырастут на 254 евро с человека.По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов администраторы продовольственных магазинов связывают с повышением цен производителей продуктов питания. Свою роль в этом сыграл кризис на Украине. Так, производители масел в этом году просят на 53% больше за свой продукт, чем в 2021 году, стоимость муки подскочила на 28%, макаронных изделий - на 19%. Страховщики убеждены, что на этом рост цен на продукты питания не остановится, так как производители не нуждаются в сохранении объемов продаж за счет снижения цен после двух лет пандемии, которые оказались "довольно прибыльными".Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, франция