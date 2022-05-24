Рейтинг@Mail.ru
Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/tseny-1790388309.html
Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году
Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году - РИА Новости, 24.05.2022
Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году
Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:52
2022-05-24T13:52
в мире
экономика
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955687_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8936fe6a392e55ef5fbeb9dc03f9a623.jpg
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224 евро, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade."Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро", - цитирует телеканал BFMTV отраслевого советника компании Орельен Дютуа.При этом в исследовании отмечается, что французы еще не в самом худшем положении: в среднем рост продовольственного бюджета в ЕС составит 243 евро, а в Германии расходы на продукты вырастут на 254 евро с человека.По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов администраторы продовольственных магазинов связывают с повышением цен производителей продуктов питания. Свою роль в этом сыграл кризис на Украине. Так, производители масел в этом году просят на 53% больше за свой продукт, чем в 2021 году, стоимость муки подскочила на 28%, макаронных изделий - на 19%. Страховщики убеждены, что на этом рост цен на продукты питания не остановится, так как производители не нуждаются в сохранении объемов продаж за счет снижения цен после двух лет пандемии, которые оказались "довольно прибыльными".Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568955687_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9aef1b19a610f5fe47b6b62ce570fc89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, франция
13:52 24.05.2022
 
Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году

Allianz Trade: средний рост цен в супермаркетах во Франции может составить 8,2 процента

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224 евро, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade.
"Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро", - цитирует телеканал BFMTV отраслевого советника компании Орельен Дютуа.
При этом в исследовании отмечается, что французы еще не в самом худшем положении: в среднем рост продовольственного бюджета в ЕС составит 243 евро, а в Германии расходы на продукты вырастут на 254 евро с человека.
По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов администраторы продовольственных магазинов связывают с повышением цен производителей продуктов питания. Свою роль в этом сыграл кризис на Украине. Так, производители масел в этом году просят на 53% больше за свой продукт, чем в 2021 году, стоимость муки подскочила на 28%, макаронных изделий - на 19%. Страховщики убеждены, что на этом рост цен на продукты питания не остановится, так как производители не нуждаются в сохранении объемов продаж за счет снижения цен после двух лет пандемии, которые оказались "довольно прибыльными".
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.
 
В миреЭкономикаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала