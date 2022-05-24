Расходы на продукты во Франции могут вырасти на 224 евро в 2022 году
Allianz Trade: средний рост цен в супермаркетах во Франции может составить 8,2 процента
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже
Женщина делает покупки в продуктовом магазине в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Средний рост цен в супермаркетах во Франции в этом году может составить 8%, то есть ежегодные расходы на продукты на одного человека могут увеличиться на 224 евро, говорится в исследовании страховой компании Allianz Trade.
"Цены в продуктовых магазинах могут вырасти на 8,2%, что приведет к увеличению ежегодных расходов на продукты питания на 224 евро с человека в этом году, а общая сумма достигнет 2963 евро", - цитирует телеканал BFMTV отраслевого советника компании Орельен Дютуа.
По данным Allianz Trade, 75% роста стоимости продуктов администраторы продовольственных магазинов связывают с повышением цен производителей продуктов питания. Свою роль в этом сыграл кризис на Украине. Так, производители масел в этом году просят на 53% больше за свой продукт, чем в 2021 году, стоимость муки подскочила на 28%, макаронных изделий - на 19%. Страховщики убеждены, что на этом рост цен на продукты питания не остановится, так как производители не нуждаются в сохранении объемов продаж за счет снижения цен после двух лет пандемии, которые оказались "довольно прибыльными".
Вчера, 08:00От России требуют кормить весь мир бесплатно
Ранее официальный представитель французского кабмина Оливия Грегуар сообщила, что правительство Франции готовит меры по поддержке населения в свете растущих расходов на газ, продовольствие и бензин.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля, инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%.