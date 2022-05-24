https://ria.ru/20220524/tseny-1790289344.html
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах - РИА Новости, 24.05.2022
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах
На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:18
2022-05-24T03:18
2022-05-24T03:18
экономика
рубль
доллар
инфляция
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, рубль, доллар, инфляция, россия
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах
Экономист Смирнов заявил, что связь между курсом доллара и инфляцией в России сокращается
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал
агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.
По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.