https://ria.ru/20220524/tseny-1790289344.html

Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах - РИА Новости, 24.05.2022

Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:18

2022-05-24T03:18

2022-05-24T03:18

экономика

рубль

доллар

инфляция

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.

https://ria.ru/20220523/dollar-1790064858.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, доллар, инфляция, россия