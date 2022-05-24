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Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах - РИА Новости, 24.05.2022
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Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах - РИА Новости, 24.05.2022
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах
На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:18
2022-05-24T03:18
экономика
рубль
доллар
инфляция
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.
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экономика, рубль, доллар, инфляция, россия
03:18 24.05.2022
 
Россиянам объяснили связь курса доллара и цен в магазинах

Экономист Смирнов заявил, что связь между курсом доллара и инфляцией в России сокращается

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На фоне санкционного воздействия на Россию курс рубля растет к доллару. Это уже помогает смягчить темпы инфляции. Однако связь между курсом доллара и ценами в магазинах, ранее прямая и очевидная, сокращается, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Он напомнил, что в апреле этого года инфляция в годовом исчислении достигла максимальных за последние 20 лет отметок. Однако рост потребительских цен при этом замедлился. “Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %”, - считает экономист.
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По его словам, Банк России не может одним махом отменить ограничительные меры - это будет новым шоком для финансовой системы и усилит экономический спад. Поэтому быстрым этот процесс не станет. Многое зависит и от логистики – пока товары и комплектующие в основном распродаются из складских запасов. Новые поставки не отлажены, но, как только это произойдет, рост цен возобновится, прогнозирует Смирнов.
 
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