04:21 24.05.2022 (обновлено: 05:17 24.05.2022)
Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР
Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкАмериканский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW. Архивное фото
ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, у бойцов есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Они уже научились применять их по назначению.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.