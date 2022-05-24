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Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/trofei-1790293196.html
Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР
Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР
Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:21
2022-05-24T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
нато
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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.В частности, у бойцов есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Они уже научились применять их по назначению.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790290176.html
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в мире, россия, украина, донбасс, нато
04:21 24.05.2022 (обновлено: 05:17 24.05.2022)
 
Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР

Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкАмериканский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW
Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Американский одноразовый ручной противотанковый гранатомет M72 LAW. Архивное фото
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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, у бойцов есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Они уже научились применять их по назначению.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
02:01
В Раде предложили разрешить украинским офицерам убивать дезертиров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассНАТО
 
 
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