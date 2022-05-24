https://ria.ru/20220524/trofei-1790293196.html

Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР

Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022

Трофейное натовское оружие стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР

Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T04:21

2022-05-24T04:21

2022-05-24T05:17

специальная военная операция на украине

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ПОСЕЛОК РУБЦЫ (ДНР), 24 мая – РИА Новости. Трофейное натовское вооружение стало привычной экипировкой для бойцов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.В частности, у бойцов есть одноразовые американские противотанковые гранатометы М72А5. Они уже научились применять их по назначению.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220524/dezertiry-1790290176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, донбасс, нато