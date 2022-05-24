https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html

Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами

Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами - РИА Новости, 24.05.2022

Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами

Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:26

2022-05-24T19:26

2022-05-24T21:29

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

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владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской.По словам главы республики, сейчас устав трибунала готовят профильные ведомства в сотрудничестве с российскими коллегами. Он также считает, что затягивать с его проведением не стоит.Кроме того, ДНР пригласила представителей других стран, в том числе западных, принять участие в трибунале, некоторые уже дали согласие, отметил Пушилин.Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/donbass-1789913747.html

https://ria.ru/20220523/plennye-1790131611.html

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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, мариуполь