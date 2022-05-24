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Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html
Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами
Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами - РИА Новости, 24.05.2022
Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами
Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:26
2022-05-24T21:29
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской.По словам главы республики, сейчас устав трибунала готовят профильные ведомства в сотрудничестве с российскими коллегами. Он также считает, что затягивать с его проведением не стоит.Кроме того, ДНР пригласила представителей других стран, в том числе западных, принять участие в трибунале, некоторые уже дали согласие, отметил Пушилин.Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220521/donbass-1789913747.html
https://ria.ru/20220523/plennye-1790131611.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, мариуполь
19:26 24.05.2022 (обновлено: 21:29 24.05.2022)
 
Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами

Пушилин считает, что трибунал над боевиками с "Азовстали" должен пройти прозрачно

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской.

"Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы", — сказал он в эфире Соловьев Live.

По словам главы республики, сейчас устав трибунала готовят профильные ведомства в сотрудничестве с российскими коллегами. Он также считает, что затягивать с его проведением не стоит.
Кроме того, ДНР пригласила представителей других стран, в том числе западных, принять участие в трибунале, некоторые уже дали согласие, отметил Пушилин.
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Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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