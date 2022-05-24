19:26 24.05.2022 (обновлено: 21:29 24.05.2022)
Пушилин рассказал о разработке устава трибунала над неонацистами
Пушилин считает, что трибунал над боевиками с "Азовстали" должен пройти прозрачно
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин призвал провести трибунал над боевиками с "Азовстали" с максимальной прозрачностью и оглаской.
"Очень важно, чтобы как можно больше людей знали о тех преступлениях неонацистов, которые недопустимы", — сказал он в эфире Соловьев Live.
По словам главы республики, сейчас устав трибунала готовят профильные ведомства в сотрудничестве с российскими коллегами. Он также считает, что затягивать с его проведением не стоит.
Кроме того, ДНР пригласила представителей других стран, в том числе западных, принять участие в трибунале, некоторые уже дали согласие, отметил Пушилин.
Двадцатого мая Минобороны России сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.