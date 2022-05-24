Рейтинг@Mail.ru
На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/toplivo-1790302125.html
На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо
На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо - РИА Новости, 24.05.2022
На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо
Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:22
2022-05-24T08:22
в мире
шри-ланка
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_a8b8a8d16a58cceac2db0473aaa1602c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен.Так, стоимость литра 92 бензина составила 420 рупий (1,17 доллара), 95 бензин продается за 450 рупий (1,25 доллара), а дизель для автомобилей - за 400 рупий (1,11 доллара) за литр.Как сообщил министр энергетики Канчана Виджесекера, рост цен на топливо обусловлен принятием новой формулы его ценообразования, в которую заложены все понесенные расходы на покупку и транспортировку бензина и дизеля.Он отметил, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил пересмотр транспортных и других сборов за услуги.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220519/benzin-1789529292.html
https://ria.ru/20220516/benzin-1788876317.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787891371_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_db44d9a06c97dbb4d85efc1c99910eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шри-ланка, мвф
08:22 24.05.2022
 
На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо

Власти Шри-Ланки ввели в действие новую формулу ценообразования на топливо

© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
Военные на улице Коломбо - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен.
Так, стоимость литра 92 бензина составила 420 рупий (1,17 доллара), 95 бензин продается за 450 рупий (1,25 доллара), а дизель для автомобилей - за 400 рупий (1,11 доллара) за литр.
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливо - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 16:58
В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливоТопливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
Как сообщил министр энергетики Канчана Виджесекера, рост цен на топливо обусловлен принятием новой формулы его ценообразования, в которую заложены все понесенные расходы на покупку и транспортировку бензина и дизеля.
"Для пересмотра цен была применена формула ценообразования на топливо, утвержденная кабинетом министров. Пересмотр цен включает в себя все расходы, понесенные при импорте, разгрузке, доставке на станции и налоги. Прибыль не рассчитана и не включена… Формула будет применяться каждые две недели или ежемесячно", - сообщил министр в Twitter.
Он отметил, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил пересмотр транспортных и других сборов за услуги.
"С сегодняшнего дня сотрудники государственного сектора будут привлекаться к работе по указанию руководителя. Будет поощряться работа на дому, чтобы свести к минимуму потребление топлива и справиться с энергетическим кризисом", - добавил министр энергетики.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 18:34
В Шри-Ланке бензина осталось на один день
 
В миреШри-ЛанкаМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала