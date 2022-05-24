На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо
Власти Шри-Ланки ввели в действие новую формулу ценообразования на топливо
© AP Photo / Eranga JayawardenaВоенные на улице Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Военные на улице Коломбо. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен.
Так, стоимость литра 92 бензина составила 420 рупий (1,17 доллара), 95 бензин продается за 450 рупий (1,25 доллара), а дизель для автомобилей - за 400 рупий (1,11 доллара) за литр.
19 мая, 16:58В ожидании бензина: на Шри-Ланке закончилось топливоТопливный кризис в Шри-Ланке провоцирует длинные очереди на автозаправочных станциях и повышение цен на бензин. На заправках в курортных поселениях можно наблюдать десятки мотороллеров и машин. Как рассказывают местные жители, топливо быстро заканчивается и цена на него резко растет.
Как сообщил министр энергетики Канчана Виджесекера, рост цен на топливо обусловлен принятием новой формулы его ценообразования, в которую заложены все понесенные расходы на покупку и транспортировку бензина и дизеля.
"Для пересмотра цен была применена формула ценообразования на топливо, утвержденная кабинетом министров. Пересмотр цен включает в себя все расходы, понесенные при импорте, разгрузке, доставке на станции и налоги. Прибыль не рассчитана и не включена… Формула будет применяться каждые две недели или ежемесячно", - сообщил министр в Twitter.
Он отметил, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил пересмотр транспортных и других сборов за услуги.
"С сегодняшнего дня сотрудники государственного сектора будут привлекаться к работе по указанию руководителя. Будет поощряться работа на дому, чтобы свести к минимуму потребление топлива и справиться с энергетическим кризисом", - добавил министр энергетики.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
16 мая, 18:34В Шри-Ланке бензина осталось на один день