https://ria.ru/20220524/toplivo-1790302125.html

На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо

На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо - РИА Новости, 24.05.2022

На Шри-Ланке ввели новую формулу ценообразования на топливо

Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T08:22

2022-05-24T08:22

2022-05-24T08:22

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая – РИА Новости. Власти Шри-Ланки во вторник увеличили цены на топливо, повысив их для бензина примерно на 18%, а для дизеля на 26%, свидетельствуют опубликованные данные цен.Так, стоимость литра 92 бензина составила 420 рупий (1,17 доллара), 95 бензин продается за 450 рупий (1,25 доллара), а дизель для автомобилей - за 400 рупий (1,11 доллара) за литр.Как сообщил министр энергетики Канчана Виджесекера, рост цен на топливо обусловлен принятием новой формулы его ценообразования, в которую заложены все понесенные расходы на покупку и транспортировку бензина и дизеля.Он отметил, что кабинет министров Шри-Ланки одобрил пересмотр транспортных и других сборов за услуги.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220519/benzin-1789529292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шри-ланка, мвф