Беременная Тодоренко уехала из России
Беременная Тодоренко уехала из России на Бали
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также раздумывает о подходящем месте для рождения ребенка.
"Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то, увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем", – написала ведущая.
Также Регина отмечала, что путешествие в другую страну – это способ сбежать и уединиться.
"За время путешествия понимаешь, что съемки за границей – это не только работа, но и возможность сбежать! Уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает, дать себе время и услышать свои мысли", – писала Тодоренко.
Несмотря на поздние сроки беременности, ведущая до последнего момента продолжала работать, например, оценивать участников третьего сезона шоу "Маска".