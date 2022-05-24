https://ria.ru/20220524/todorenko-1790382459.html

Беременная Тодоренко уехала из России

Беременная Тодоренко уехала из России - РИА Новости, 24.05.2022

Беременная Тодоренко уехала из России

Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

2022-05-24T13:41

шоубиз

знаменитости

регина тодоренко

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также раздумывает о подходящем месте для рождения ребенка.Также Регина отмечала, что путешествие в другую страну – это способ сбежать и уединиться.Несмотря на поздние сроки беременности, ведущая до последнего момента продолжала работать, например, оценивать участников третьего сезона шоу "Маска".

https://ria.ru/20220421/triller-1784734021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, регина тодоренко, шоу-бизнес