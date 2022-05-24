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Беременная Тодоренко уехала из России - РИА Новости, 24.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220524/todorenko-1790382459.html
Беременная Тодоренко уехала из России
Беременная Тодоренко уехала из России - РИА Новости, 24.05.2022
Беременная Тодоренко уехала из России
Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:41
2022-05-24T13:41
шоубиз
знаменитости
регина тодоренко
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также раздумывает о подходящем месте для рождения ребенка.Также Регина отмечала, что путешествие в другую страну – это способ сбежать и уединиться.Несмотря на поздние сроки беременности, ведущая до последнего момента продолжала работать, например, оценивать участников третьего сезона шоу "Маска".
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знаменитости, регина тодоренко, шоу-бизнес
13:41 24.05.2022
 
Беременная Тодоренко уехала из России

Беременная Тодоренко уехала из России на Бали

© Фото : @reginatodorenko/InstagramРегина Тодоренко
Регина Тодоренко - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : @reginatodorenko/Instagram
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Регина Тодоренко на последних сроках беременности улетела на Бали. В социальных сетях она делится с подписчиками фотографиями из теплой страны, а также раздумывает о подходящем месте для рождения ребенка.

"Много лет, путешествуя по миру, мне удавалось жить в потрясающих апартаментах, есть самую изысканную еду, но почему-то, увидев небольшой, но уютный домик на Бали с крышей из банановых листьев, захотелось остаться жить именно в нем", – написала ведущая.

Также Регина отмечала, что путешествие в другую страну – это способ сбежать и уединиться.

"За время путешествия понимаешь, что съемки за границей – это не только работа, но и возможность сбежать! Уединиться, сменить обстановку, поставить на паузу все, что пугает, дать себе время и услышать свои мысли", – писала Тодоренко.

Несмотря на поздние сроки беременности, ведущая до последнего момента продолжала работать, например, оценивать участников третьего сезона шоу "Маска".
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