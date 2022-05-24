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В Италии нашли утерянную картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов - РИА Новости, 24.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220524/titian-1790333523.html
В Италии нашли утерянную картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов
В Италии нашли утерянную картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов - РИА Новости, 24.05.2022
В Италии нашли утерянную картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов
В Италии нашли считавшуюся утерянной картину "Portrait of a Man with a Beret". Ее авторство приписывается Тициану, пишет Forbes. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:10
2022-05-24T13:10
культура
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искусство
живопись
вечеллио тициан
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Италии нашли считавшуюся утерянной картину "Portrait of a Man with a Beret". Ее авторство приписывается Тициану, пишет Forbes. Полотно пропало в 2004 году. Считалось, что его незаконно вывезли в Швейцарию. Вышли на него по наводке. Отряд карабинеров по охране культурного наследия обнаружил произведение искусства в мастерской в итальянском городе Асти (регион Пьемонт). Туда его передали на реставрацию.Власти издали приказ о конфискации, и шедевр был возвращен государству. Картина оценивается более чем в семь миллионов долларов. На ней изображен джентльмен с рыжей бородой и в черном берете. Это не самая дорогая работа Тициана. В 2011 году на аукционе Sotheby's его "Мадонна с младенцем" (около 1508 года) была продана за 16,9 миллиона долларов, отмечает Artnet. Тициан родился в конце XV века в небольшом городе Пьеве-ди-Кадоре недалеко от Венеции. Он стал известен благодаря своим полотнам на социальные, религиозные и мифические темы. Одна из его самых известных работ — "Венера Урбинская" (1538). На протяжении всей карьеры Тициан экспериментировал с различными стилями и рано нашел покровителей в лице местных аристократов. Позже его приглашали в качестве придворного художника итальянские принцы и папство, а также династия Габсбургов в Австрии.
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новости культуры, искусство, живопись, вечеллио тициан, италия
13:10 24.05.2022
 
В Италии нашли утерянную картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов

В Италии нашли утерянную в 2004 году картину Тициана стоимостью семь миллионов долларов

© AFP 2022 / Marco BertorelloЧлены отдела охраны культурного наследия с картиной итальянского художника эпохи Возрождения Тициана "Джентльмен в шляпе"
Члены отдела охраны культурного наследия с картиной итальянского художника эпохи Возрождения Тициана Джентльмен в шляпе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Marco Bertorello
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Италии нашли считавшуюся утерянной картину "Portrait of a Man with a Beret". Ее авторство приписывается Тициану, пишет Forbes.
Полотно пропало в 2004 году. Считалось, что его незаконно вывезли в Швейцарию. Вышли на него по наводке. Отряд карабинеров по охране культурного наследия обнаружил произведение искусства в мастерской в итальянском городе Асти (регион Пьемонт). Туда его передали на реставрацию.
Власти издали приказ о конфискации, и шедевр был возвращен государству.
Картина оценивается более чем в семь миллионов долларов. На ней изображен джентльмен с рыжей бородой и в черном берете.
Это не самая дорогая работа Тициана. В 2011 году на аукционе Sotheby's его "Мадонна с младенцем" (около 1508 года) была продана за 16,9 миллиона долларов, отмечает Artnet.
Тициан родился в конце XV века в небольшом городе Пьеве-ди-Кадоре недалеко от Венеции. Он стал известен благодаря своим полотнам на социальные, религиозные и мифические темы. Одна из его самых известных работ — "Венера Урбинская" (1538).
На протяжении всей карьеры Тициан экспериментировал с различными стилями и рано нашел покровителей в лице местных аристократов. Позже его приглашали в качестве придворного художника итальянские принцы и папство, а также династия Габсбургов в Австрии.
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