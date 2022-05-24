https://ria.ru/20220524/thor-1790434562.html
Кристиан Бейл предстал в образе злодея в трейлере "Тора: Любовь и гром"
Кристиан Бейл предстал в образе злодея в трейлере "Тора: Любовь и гром" - РИА Новости, 24.05.2022
Кристиан Бейл предстал в образе злодея в трейлере "Тора: Любовь и гром"
В Сети появился трейлер фильма "Тор: Любовь и гром". В нем представлен главный антагонист ленты Горр Убийца богов. Его сыграл Кристиан Бейл. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:29
2022-05-24T16:29
2022-05-24T16:29
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Тор: Любовь и гром". В нем представлен главный антагонист ленты Горр Убийца богов. Его сыграл Кристиан Бейл. Впервые этот персонаж появился в комиксах в 2013 году. Он жил на планете с не самым благоприятным климатом — мало воды, землетрясения, животные нападают на местных. Племя его прогнало после того, как он потерял веру в богов — они не спасли его близких. Когда Горр выяснил, что боги действительно существуют, он решил им отомстить. Насколько киноверсия Горра похожа на злодея из комиксов, неясно. В новом фильме Marvel Тор путешествует со Стражами Галактики и пытается найти себя. Судя по ролику, он также усердно занимается фитнесом и приводит психику в порядок. Но о спокойной жизни ему из-за Горра пока остается мечтать. Чтобы справиться с Убийцей богов белокурый асгардец обращается за помощью к друзьям — Валькирии (Тесса Томпсон), Коргу (Тайка Вайтити) и бывшей девушке Джейн Фостер (Натали Портман). Последняя, на удивление супергероя, получила его молот Мьёльнир и силы Могучего Тора. Режиссер ленты — Тайка Вайтити. Он же снял блокбастер "Тор: Рагнарёк".Мировая премьера запланирована на 8 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кристиан бейл
Кристиан Бейл предстал в образе злодея в трейлере "Тора: Любовь и гром"
Вышел трейлер фильма "Тор: Любовь и гром" с Кристианом Бейлом в роли главного злодея
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Тор: Любовь и гром". В нем представлен главный антагонист ленты Горр Убийца богов. Его сыграл Кристиан Бейл.
Впервые этот персонаж появился в комиксах в 2013 году. Он жил на планете с не самым благоприятным климатом — мало воды, землетрясения, животные нападают на местных. Племя его прогнало после того, как он потерял веру в богов — они не спасли его близких. Когда Горр выяснил, что боги действительно существуют, он решил им отомстить.
Насколько киноверсия Горра похожа на злодея из комиксов, неясно.
В новом фильме Marvel Тор путешествует со Стражами Галактики и пытается найти себя. Судя по ролику, он также усердно занимается фитнесом и приводит психику в порядок. Но о спокойной жизни ему из-за Горра пока остается мечтать.
Чтобы справиться с Убийцей богов белокурый асгардец обращается за помощью к друзьям — Валькирии (Тесса Томпсон), Коргу (Тайка Вайтити) и бывшей девушке Джейн Фостер (Натали Портман). Последняя, на удивление супергероя, получила его молот Мьёльнир и силы Могучего Тора.
Режиссер ленты — Тайка Вайтити. Он же снял блокбастер "Тор: Рагнарёк".
Мировая премьера запланирована на 8 июля.