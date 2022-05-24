Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась
Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась, сообщает агентство Киодо.
Накануне в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
"Наша позиция не изменилась абсолютно. Я сказал об этом, когда выступал с заявлением вчера", - заявил Байден в ответ на новый вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, отмечает Киодо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".