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Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась - РИА Новости, 24.05.2022
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Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась
Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась - РИА Новости, 24.05.2022
Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась
Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась, сообщает агентство Киодо. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T08:58
2022-05-24T08:58
в мире
фумио кисида
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китай
тайвань
сша
мид кнр
минобороны китая
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ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась, сообщает агентство Киодо.Накануне в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.МИД КНР призвал США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".В ходе фотосессии по итогам саммита лидеров стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad – США, Японии, Австралии и Индии), журналисты спросили Байдена, не изменилась ли позиция США по тайваньскому вопросу. На это президент США ответил отрицательно.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
https://ria.ru/20220523/bayden-1790285525.html
https://ria.ru/20220523/bayden-1790150589.html
китай
тайвань
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в мире, фумио кисида, у цянь, китай, тайвань, сша, мид кнр, минобороны китая
08:58 24.05.2022
 
Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась

Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась, сообщает агентство Киодо.
Накануне в ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио Байден заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 23:50
В Совфеде считают, что слова Байдена по Тайваню доставят много хлопот США
МИД КНР призвал США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".
В ходе фотосессии по итогам саммита лидеров стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad – США, Японии, Австралии и Индии), журналисты спросили Байдена, не изменилась ли позиция США по тайваньскому вопросу. На это президент США ответил отрицательно.
"Наша позиция не изменилась абсолютно. Я сказал об этом, когда выступал с заявлением вчера", - заявил Байден в ответ на новый вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, отмечает Киодо.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".
Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 13:34
"Приезжайте, посмотрим": китайцы пригрозили Байдену после слов о Тайване
 
В миреФумио КисидаУ ЦяньКитайТайваньСШАМИД КНРМинобороны Китая
 
 
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