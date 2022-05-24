https://ria.ru/20220524/tanki-1790499533.html

Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков

Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков - РИА Новости, 24.05.2022

Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков

Президент Польши Анджей Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву, ранее такое обещание было дано Берлином,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:07

2022-05-24T21:07

2022-05-24T21:07

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анджей дуда

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву, ранее такое обещание было дано Берлином, сказал польский лидер изданию Die Welt."Большая часть нашего арсенала танков в ВС Польши состоит из немецких танков типа Leopard. Если бы Германия оказала нам поддержку, если бы мы получили замену в рамках кругового обмена, мы были бы очень рады", - сказал Дуда, добавив, что "такое обещание было сделано, но не выполнено".По словам президента, Польша поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего от США и Германии. Ранее минобороны ФРГ заявило, что в рамках так называемого кругового обмена поставит новую военную технику странам Восточной Европы, которые предоставят Украине более старую технику. Таким образом украинская армия сможет использовать вооружение, не проходя дополнительного обучения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220521/germaniya-1789908535.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, украина, польша, нато, минобороны германии, анджей дуда