Дуда обвинил Германию в срыве поставок танков
Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву
© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
Немецкий военный танк Leopard-2. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard взамен тех, что Варшава направила Киеву, ранее такое обещание было дано Берлином, сказал польский лидер изданию Die Welt.
По словам президента, Польша поставила Украине танки, рассчитывая получить взамен аналогичные машины от НАТО, прежде всего от США и Германии. Ранее минобороны ФРГ заявило, что в рамках так называемого кругового обмена поставит новую военную технику странам Восточной Европы, которые предоставят Украине более старую технику. Таким образом украинская армия сможет использовать вооружение, не проходя дополнительного обучения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.