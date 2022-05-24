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Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 24.05.2022
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Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси
Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси - РИА Новости, 24.05.2022
Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:30
2022-05-24T13:34
общество
россия
евразийский экономический союз
госдума рф
авто
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.Как отмечается в документе, запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС.Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев –но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.Также, как отмечают в пояснительной записке авторы инициативы, проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагается устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.Кроме того, поясняется, что работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, будут подлежать прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС.Госдума на заседании во вторник также приняла в третьем чтении сопутствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
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общество, россия, евразийский экономический союз, госдума рф, авто
13:30 24.05.2022 (обновлено: 13:34 24.05.2022)
 
Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси

Госдума приняла закон о запрете водителям с судимостью работать в такси

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль такси на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.
Как отмечается в документе, запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС.
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Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев –но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.
Также, как отмечают в пояснительной записке авторы инициативы, проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагается устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.
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Кроме того, поясняется, что работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.
Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, будут подлежать прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС.
Госдума на заседании во вторник также приняла в третьем чтении сопутствующие поправки в закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
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