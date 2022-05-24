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Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 24.05.2022
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Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев
Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 24.05.2022
Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:21
2022-05-24T17:27
общество
россия
госдума рф
суррогатное материнство
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.
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общество, россия, госдума рф, суррогатное материнство
17:21 24.05.2022 (обновлено: 17:27 24.05.2022)
 
Госдума одобрила в I чтении запрет суррогатного материнства для иностранцев

Госдума одобрила в I чтении проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.
Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 09:15
Детский омбудсмен призвала вывести суррогатное материнство из коммерции
 
ОбществоРоссияГосдума РФсуррогатное материнство
 
 
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