Рейтинг@Mail.ru
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/sulzer-1790362261.html
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:41
2022-05-24T12:41
экономика
россия
швейцария
sulzer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:665:1363:1432_1920x0_80_0_0_7478ad3ffc4f3c6b5458cd0b129075a7.jpg
ЦЮРИХ, 24 мая - РИА Новости. Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении концерна."Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России", - говорится в заявлении.Отмечается, что совет директоров компании сожалеет о необходимости принятия такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов руководство концерна пришло к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.В трех российских подразделениях Sulzer работает 300 сотрудников.Компания Sulzer работает в области гидротехники, специализируется на технологиях перекачивания, смешивания, разделения и очистки жидкостей всех типов. Штаб-квартира находится в Винтертуре, Швейцария, с 1834 года.
https://ria.ru/20220523/starbucks-1790222039.html
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:538:1363:1560_1920x0_80_0_0_9c697ea6f0e4370787d932b949fc24bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, швейцария, sulzer
12:41 24.05.2022
 
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer заявил об уходе из России

© РИА Новости / Андрей Бабушкин / Перейти в фотобанкБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Берн, Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 24 мая - РИА Новости. Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении концерна.
"Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России", - говорится в заявлении.
Отмечается, что совет директоров компании сожалеет о необходимости принятия такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов руководство концерна пришло к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.
В трех российских подразделениях Sulzer работает 300 сотрудников.
Компания Sulzer работает в области гидротехники, специализируется на технологиях перекачивания, смешивания, разделения и очистки жидкостей всех типов. Штаб-квартира находится в Винтертуре, Швейцария, с 1834 года.
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 17:22
Starbucks уходит с российского рынка
 
ЭкономикаРоссияШвейцарияSulzer
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала