https://ria.ru/20220524/sulzer-1790362261.html
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка - РИА Новости, 24.05.2022
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:41
2022-05-24T12:41
2022-05-24T12:41
экономика
россия
швейцария
sulzer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:665:1363:1432_1920x0_80_0_0_7478ad3ffc4f3c6b5458cd0b129075a7.jpg
ЦЮРИХ, 24 мая - РИА Новости. Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении концерна."Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России", - говорится в заявлении.Отмечается, что совет директоров компании сожалеет о необходимости принятия такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов руководство концерна пришло к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.В трех российских подразделениях Sulzer работает 300 сотрудников.Компания Sulzer работает в области гидротехники, специализируется на технологиях перекачивания, смешивания, разделения и очистки жидкостей всех типов. Штаб-квартира находится в Винтертуре, Швейцария, с 1834 года.
https://ria.ru/20220523/starbucks-1790222039.html
россия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:538:1363:1560_1920x0_80_0_0_9c697ea6f0e4370787d932b949fc24bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, швейцария, sulzer
Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка
Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer заявил об уходе из России