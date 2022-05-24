https://ria.ru/20220524/sulzer-1790362261.html

Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка - РИА Новости, 24.05.2022

Швейцарский концерн Sulzer уходит с российского рынка

Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:41

2022-05-24T12:41

2022-05-24T12:41

экономика

россия

швейцария

sulzer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23957/13/239571342_0:665:1363:1432_1920x0_80_0_0_7478ad3ffc4f3c6b5458cd0b129075a7.jpg

ЦЮРИХ, 24 мая - РИА Новости. Швейцарский производитель оборудования для гидротехники Sulzer сообщил об уходе из России, процесс продажи активов будет начат немедленно, говорится в заявлении концерна."Совет директоров компании Sulzer принял решение начать процесс ухода с российского рынка. Процесс продажи начнется немедленно и последует за объявлением компании Sulzer в начале года о том, что она уже значительно сократила свою деятельность в России", - говорится в заявлении.Отмечается, что совет директоров компании сожалеет о необходимости принятия такого решения после десятилетий работы в России, но после тщательного изучения возможных вариантов руководство концерна пришло к выводу, что это лучшее решение для всех заинтересованных сторон.В трех российских подразделениях Sulzer работает 300 сотрудников.Компания Sulzer работает в области гидротехники, специализируется на технологиях перекачивания, смешивания, разделения и очистки жидкостей всех типов. Штаб-квартира находится в Винтертуре, Швейцария, с 1834 года.

https://ria.ru/20220523/starbucks-1790222039.html

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, швейцария, sulzer