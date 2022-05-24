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NHK: затонувшее в апреле в Японии круизное судно вновь упало на дно - РИА Новости, 24.05.2022
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NHK: затонувшее в апреле в Японии круизное судно вновь упало на дно
NHK: затонувшее в апреле в Японии круизное судно вновь упало на дно - РИА Новости, 24.05.2022
NHK: затонувшее в апреле в Японии круизное судно вновь упало на дно
Круизное судно KAZU 1, затонувшее на севере Японии в конце апреля и подъем которого был начат накануне, вновь упало на дно, передает телеканал NHK. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T07:25
2022-05-24T07:26
в мире
япония
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ТОКИО, 24 мая - РИА Новости. Круизное судно KAZU 1, затонувшее на севере Японии в конце апреля и подъем которого был начат накануне, вновь упало на дно, передает телеканал NHK.Компания Nippon Salvage приступила к подъему экскурсионного судна накануне. Сначала его подняли с 120-метровой глубины на 100 метров, а затем начали буксировать на мелководье, чтобы переместить на грузовую платформу.Однако утром во вторник компания сообщила, что корпус судна вновь упал на дно. По последним данным, судно теперь находится на глубине 180 метров.Экскурсионное судно KAZU 1 (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На судне находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, а спустя сутки обнаружили погибшую девочку - одну из двоих детей, находившихся на борту. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. Позже поступило сообщение об обнаружении еще 3 человек.Затем у берегов Кунашира были обнаружены два тела. Около одного из них были водительские права на имя Акира Сояма – так звали матроса с затонувшего судна.Спустя несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент аварии достигала 3 метров.Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно в море при неблагоприятном прогнозе погоды. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона пассажиров.
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в мире, япония
07:25 24.05.2022 (обновлено: 07:26 24.05.2022)
 
NHK: затонувшее в апреле в Японии круизное судно вновь упало на дно

NHK: затонувшее в апреле в Японии судно KAZU 1 вновь упало на дно во время буксировки

© Pixabay / RonileКруизное судно
Круизное судно - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Pixabay / Ronile
Круизное судно. Архивное фото
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ТОКИО, 24 мая - РИА Новости. Круизное судно KAZU 1, затонувшее на севере Японии в конце апреля и подъем которого был начат накануне, вновь упало на дно, передает телеканал NHK.
Компания Nippon Salvage приступила к подъему экскурсионного судна накануне. Сначала его подняли с 120-метровой глубины на 100 метров, а затем начали буксировать на мелководье, чтобы переместить на грузовую платформу.
Однако утром во вторник компания сообщила, что корпус судна вновь упал на дно. По последним данным, судно теперь находится на глубине 180 метров.
Экскурсионное судно KAZU 1 (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На судне находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, а спустя сутки обнаружили погибшую девочку - одну из двоих детей, находившихся на борту. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. Позже поступило сообщение об обнаружении еще 3 человек.
Затем у берегов Кунашира были обнаружены два тела. Около одного из них были водительские права на имя Акира Сояма – так звали матроса с затонувшего судна.
Спустя несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент аварии достигала 3 метров.
Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно в море при неблагоприятном прогнозе погоды. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути KAZU 1 использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона пассажиров.
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