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Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 24.05.2022
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Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку"
Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 24.05.2022
Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку"
Житель Торжка Тверской области предстанет перед судом за направление в 2020 году фотографии заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:57
адольф гитлер
рудольф гесс
торжок
россия
тверской областной суд
акция "бессмертный полк"
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Торжка Тверской области предстанет перед судом за направление в 2020 году фотографии заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса для размещения на сайте "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона."По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый посредством сети "Интернет" оформил анкету с фотографией заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса, указав недостоверные сведения о том, что на фотоснимке изображен другой человек. Фотоизображение подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.Отмечается, что 37-летний житель города Торжка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), "уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу".
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адольф гитлер, рудольф гесс, торжок, россия, тверской областной суд, акция "бессмертный полк", происшествия
17:37 24.05.2022 (обновлено: 17:57 24.05.2022)
 
Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку"

Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса на сайте "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Торжка Тверской области предстанет перед судом за направление в 2020 году фотографии заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса для размещения на сайте "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона.
"По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый посредством сети "Интернет" оформил анкету с фотографией заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса, указав недостоверные сведения о том, что на фотоснимке изображен другой человек. Фотоизображение подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 37-летний житель города Торжка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), "уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу".
Участница Бессмертного полка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 19:44
Жителя Тверской области будут судить за портрет Гитлера
 
Адольф ГитлерРудольф ГессТоржокРоссияТверской областной судАкция "Бессмертный полк"Происшествия
 
 
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