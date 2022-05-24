https://ria.ru/20220524/sud-1790457223.html

Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку"

Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 24.05.2022

Жителя Тверской области будут судить за фото Гесса в "Бессмертном полку"

Житель Торжка Тверской области предстанет перед судом за направление в 2020 году фотографии заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:57

адольф гитлер

рудольф гесс

торжок

россия

тверской областной суд

акция "бессмертный полк"

происшествия

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РЯЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Житель Торжка Тверской области предстанет перед судом за направление в 2020 году фотографии заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса для размещения на сайте "Бессмертного полка", сообщила прокуратура региона."По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый посредством сети "Интернет" оформил анкету с фотографией заместителя Адольфа Гитлера по руководству нацистской партии Рудольфа Гесса, указав недостоверные сведения о том, что на фотоснимке изображен другой человек. Фотоизображение подлежало размещению на сайте, посвященном патриотическому движению "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.Отмечается, что 37-летний житель города Торжка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), "уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу".

https://ria.ru/20220518/sud-1789333333.html

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Дарья Буймова

адольф гитлер, рудольф гесс, торжок, россия, тверской областной суд, акция "бессмертный полк", происшествия