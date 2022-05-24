https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест командира 44-й артиллерийский бригады украинской армии Сергея Баранова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
происшествия
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донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест командира 44-й артиллерийский бригады украинской армии Сергея Баранова, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Баранова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в инстанции.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Как сообщал СК РФ, в том числе по приказу Баранова были нанесены артиллерийские и минометные удары по мирным жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, более 30 ранены.
https://ria.ru/20220524/arest-1790395885.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады Сергея Баранова