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Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады - РИА Новости, 24.05.2022
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Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест командира 44-й артиллерийский бригады украинской армии Сергея Баранова, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:16
2022-05-24T14:16
происшествия
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест командира 44-й артиллерийский бригады украинской армии Сергея Баранова, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Баранова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в инстанции.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).Как сообщал СК РФ, в том числе по приказу Баранова были нанесены артиллерийские и минометные удары по мирным жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, более 30 ранены.
https://ria.ru/20220524/arest-1790395885.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
14:16 24.05.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады

Суд в Москве заочно арестовал командира украинской артиллерийской бригады Сергея Баранова

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест командира 44-й артиллерийский бригады украинской армии Сергея Баранова, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Баранова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в инстанции.
Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Как сообщал СК РФ, в том числе по приказу Баранова были нанесены артиллерийские и минометные удары по мирным жителям ДНР, в результате чего погибли 14 человек, более 30 ранены.
Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины Айдар - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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