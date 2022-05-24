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Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790329773.html
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев
Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:06
2022-05-24T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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безопасность, россия, николай патрушев
11:06 24.05.2022
 
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев

Секретарь Совета безопасности Патрушев: все цели спецоперации будут выполнены

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 10:35Специальная военная операция на Украине
В Кремле уверены, что Россия добьется всех целей спецоперации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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