https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790329773.html
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев
Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:06
2022-05-24T11:06
2022-05-24T11:06
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788953367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев
Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев
Секретарь Совета безопасности Патрушев: все цели спецоперации будут выполнены