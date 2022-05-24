https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790329773.html

Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев

Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.05.2022

Все цели спецоперации будут выполнены, заявил Патрушев

Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:06

2022-05-24T11:06

2022-05-24T11:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции, будут выполнены, "иначе и быть не может", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20220517/spetsoperatsiya-1788953367.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, николай патрушев