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Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года

Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года - РИА Новости, 24.05.2022

Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года

Более 33 тысяч жителей Московской области получили социальную помощь с января 2022 года. Совокупный размер выплат составил 88 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:21

2022-05-24T20:21

2022-05-24T20:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 33 тысяч жителей Московской области получили социальную помощь с января 2022 года. Совокупный размер выплат составил 88 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Меру поддержки оказывают одиноким пенсионерам, малообеспеченным семьям и не только.Максимальный размер выплаты – шесть тысяч рублей на каждого человека в семье.Чтобы получить выплату, необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" Московской области.

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московская область (подмосковье)