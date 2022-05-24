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Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года - РИА Новости, 24.05.2022
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Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года
Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года - РИА Новости, 24.05.2022
Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года
Более 33 тысяч жителей Московской области получили социальную помощь с января 2022 года. Совокупный размер выплат составил 88 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:21
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новости подмосковья
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 33 тысяч жителей Московской области получили социальную помощь с января 2022 года. Совокупный размер выплат составил 88 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Меру поддержки оказывают одиноким пенсионерам, малообеспеченным семьям и не только.Максимальный размер выплаты – шесть тысяч рублей на каждого человека в семье.Чтобы получить выплату, необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" Московской области.
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московская область (подмосковье)
20:21 24.05.2022
 

Белее 33 тысяч жителей МО получили социальную помощь с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина пересчитывает деньги
Мужчина пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более 33 тысяч жителей Московской области получили социальную помощь с января 2022 года. Совокупный размер выплат составил 88 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".
Меру поддержки оказывают одиноким пенсионерам, малообеспеченным семьям и не только.
"Размер рассчитывается исходя из сведений обо всех доходах за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления", – рассказала вице-губернатор МО Ирина Каклюгина.
Максимальный размер выплаты – шесть тысяч рублей на каждого человека в семье.
Чтобы получить выплату, необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" Московской области.
 
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