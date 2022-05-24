https://ria.ru/20220524/sosiski-1790452401.html

В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним

В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним - РИА Новости, 24.05.2022

В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним

Пермский медицинский колледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиНа, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:21

2022-05-24T17:21

2022-05-24T20:05

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

пермь

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ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Пермский медицинский колледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиНа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.Там пояснили, что, по санитарным правилам, сырокопченые мясные изделия и колбасы не входят в меню детей в возрасте от семи до 18 лет при формировании рациона здорового питания.Ранее информация о запрете продавать соски в тесте в одном из пермских колледжей получила широкое распространения в социальных сетях, в связи с чем пользователи начали выдвигать множество объяснений "странному" запрету.

https://ria.ru/20220202/pitanie-1770744567.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, пермь