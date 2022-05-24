https://ria.ru/20220524/sosiski-1790452401.html
В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним
В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним - РИА Новости, 24.05.2022
В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним
Пермский медицинский колледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиНа, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:21
2022-05-24T17:21
2022-05-24T20:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
пермь
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ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Пермский медицинский колледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиНа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.Там пояснили, что, по санитарным правилам, сырокопченые мясные изделия и колбасы не входят в меню детей в возрасте от семи до 18 лет при формировании рациона здорового питания.Ранее информация о запрете продавать соски в тесте в одном из пермских колледжей получила широкое распространения в социальных сетях, в связи с чем пользователи начали выдвигать множество объяснений "странному" запрету.
https://ria.ru/20220202/pitanie-1770744567.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, пермь
17:21 24.05.2022 (обновлено: 20:05 24.05.2022)
В пермском колледже запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним
В пермском колледже запретили продажу сосисок в тесте несовершеннолетним ради их здоровья
ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Пермский медицинский колледж запретил продавать сосиски в тесте несовершеннолетним студентам из-за требований СанПиНа, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Согласно СанПиНу, дети и подростки колбасными изделиями не питаются. Конкретного запрета на продажу такой продукции в колледж от ведомства не поступало", — рассказали в ведомстве.
Там пояснили, что, по санитарным правилам, сырокопченые мясные изделия и колбасы не входят в меню детей в возрасте от семи до 18 лет при формировании рациона здорового питания.
Ранее информация о запрете продавать соски в тесте в одном из пермских колледжей получила широкое распространения в социальных сетях, в связи с чем пользователи начали выдвигать множество объяснений "странному" запрету.