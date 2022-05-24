https://ria.ru/20220524/soldaty-1790330076.html

Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла для Зеленского

Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла для Зеленского - РИА Новости, 24.05.2022

Кадыров заявил о тысячах солдат ВСУ, погибших ради кресла для Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о тысячах погибших и еще большем числе пострадавших украинских солдат, многие из которых никогда раньше не держали оружие и... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:07

2022-05-24T11:07

2022-05-24T11:07

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о тысячах погибших и еще большем числе пострадавших украинских солдат, многие из которых никогда раньше не держали оружие и были выставлены "словно пушечное мясо", ради сохранения Владимиру Зеленскому "теплого кресла".Кадыров в своем в Telegram-канале опубликовал допрос плененного украинского военнослужащего, который рассказал, что питание солдатам привозили не особо регулярно, боеприпасов было пара коробок, а из связи - одно радио."Молодых людей, никогда до этого не державших в руках оружие, выставили на фронт словно пушечное мясо. Тысячи погибших украинских солдат и ещё больше раненых. И все это ради чего? Ради сохранения теплого кресла Зеленского и всей остальной погани? Ответ на этот вопрос - да. Это именно то, ради чего идут на верную смерть молодые украинцы", - написал Кадыров в комментарии к видео.Он отметил, что у украинских военнослужащих все ещё есть выбор, они могут добровольно сдать оружие и вернуться к своим семьям. Глава Чечни посоветовал им "не затягивать с решением", поскольку наступление "освободительной армии продвигается крайне быстро".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/kadyrov-1790151577.html

https://ria.ru/20220521/kadyrov-1789956905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), владимир зеленский, вооруженные силы украины