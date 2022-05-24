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В Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч"
В Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч" - РИА Новости, 24.05.2022
В Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч"
Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:31
2022-05-24T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
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в мире, россия, харьковская область
10:31 24.05.2022 (обновлено: 10:35 24.05.2022)
 
В Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч"

Минобороны: в Харьковской области перехватили четыре украинских снаряда РСЗО "Смерч"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО "Смерч", сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области", - сообщил он.
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Конашенков также указал, что над населенными пунктами Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская область
 
 
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