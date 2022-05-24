https://ria.ru/20220524/shtraf-1790381568.html

ГД приняла закон о штрафах за необоснованный сбор персональных данных

ГД приняла закон о штрафах за необоснованный сбор персональных данных - РИА Новости, 24.05.2022

ГД приняла закон о штрафах за необоснованный сбор персональных данных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафах до 50 тысяч рублей за отказ продавца исполнять, заключать или исполнять договор в случае... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:32

2022-05-24T13:32

2022-05-24T13:32

общество

вячеслав володин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о штрафах до 50 тысяч рублей за отказ продавца исполнять, заключать или исполнять договор в случае отказа пользователя от сбора персональных данных."Законопроект призван ограничить практику принудительного предоставления персональных данных потребителями для целей, не связанных с заключением, изменением, расторжением и исполнением договора купли-продажи, оказания услуг (выполнения работ), путем установления административной ответственности", - уточняется в пояснительных материалах.Изменения вносятся в статью 14.8 КоАП РФ. Так, административный штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Уточняется, что исключение составляют те случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с законом.Как ранее подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг будут введены штрафы. В апреле палата уже приняла закон, направленный на защиту потребителей от необоснованного сбора персональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг, отмечал он.

https://ria.ru/20220518/utechka-1789291080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вячеслав володин, россия, госдума рф