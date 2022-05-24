https://ria.ru/20220524/shreder-1790508141.html

Шредер заявил, что отказался от выдвижения в совет директоров "Газпрома"

Шредер заявил, что отказался от выдвижения в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 24.05.2022

Шредер заявил, что отказался от выдвижения в совет директоров "Газпрома"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома". РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:20

2022-05-24T22:20

2022-05-24T22:20

газпром

германия

герхард шредер

европа

тимур кулибаев

экономика

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БЕРЛИН, 24 мая - РИА Новости. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что давно отказался от назначения членом совета директоров "Газпрома"."Я уже давно отказался от выдвижения в наблюдательный совет "Газпрома". Я сообщил об этом компании. Поэтому я удивлен появившимся сегодня сообщениям, утверждающим обратное", - написал Шредер в сети LinkedIn.В начале февраля "Газпром" огласил список кандидатов в совет директоров компании для голосования на годовом собрании акционеров, которое состоится 30 июня. Согласно списку, Шредер мог сменить председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева в совете директоров "Газпрома", а остальные кандидаты все входили в действующий состав совета. Кулибаев занимает в совете позицию независимого директора.Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможное вхождение Шредера в состав совета директоров "Газпрома", заявлял, что это пойдет на пользу как Германии, так Европе и европейским потребителям. По его словам у ФРГ, у европейцев в таком случае будет человек, который может и влияние оказать на принимаемые решения в "Газпроме" как член совета директоров, и получать прямо из компании объективную информацию.

https://ria.ru/20220519/shreder-1789500892.html

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газпром, германия, герхард шредер, европа, тимур кулибаев, экономика