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ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:14
2022-05-24T21:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
гпу
в мире
донбасс
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на приговор российскому военному в Киеве, отмечал, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, гпу, в мире, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, киев
20:14 24.05.2022 (обновлено: 21:12 24.05.2022)
 
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина

Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военнослужащего

© AP Photo / Roman HrytsynaВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен.

"У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия", — сказала она в эфире всеукраинского марафона.

В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на приговор российскому военному в Киеве, отмечал, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГПУВ миреДонбассДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинКиев
 
 
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