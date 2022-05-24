20:14 24.05.2022 (обновлено: 21:12 24.05.2022)
ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина
Генпрокурор Украины допустила возможность обмена осужденного российского военнослужащего
© AP Photo / Roman HrytsynaВадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Вадим Шишимарин во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен.
"У нас сценарий развития событий может быть разным. Я говорила, что его могут обменять как человека после приговора суда, технически это возможно. Я не хочу заходить в процессы обмена, это уже политика и дипломатия", — сказала она в эфире всеукраинского марафона.
В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на приговор российскому военному в Киеве, отмечал, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.