https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790491297.html

ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина

ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина - РИА Новости, 24.05.2022

ГПУ допустила возможность обмена российского военного Шишимарина

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T20:14

2022-05-24T20:14

2022-05-24T21:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

гпу

в мире

донбасс

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что технически обмен осужденного российского военного Вадима Шишимарина возможен.В понедельник суд на Украине приговорил Шишимарина, обвиненного в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на приговор российскому военному в Киеве, отмечал, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220524/shishimarin-1790420798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, гпу, в мире, донбасс, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, киев