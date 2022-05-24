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На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 24.05.2022
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На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии
На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 24.05.2022
На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии
На находящегося в СИЗО экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T15:14
2022-05-24T15:14
происшествия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
россия
московский областной суд
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На находящегося в СИЗО экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Трепашкин.Правонарушение, по мнению правоохранителей, Шестун совершил на первом заседании Домодедовского горсуда по рассмотрению в отношении него дела об угрозах судье, приговорившей бывшего главу района к 15 годам колонии."На него составлен протокол по административной статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ" за высказывания о специальной военной операции на Украине", - рассказал Трепашкин.На том заседании Шестун появился в футболке в цветах флага Украины и выкрикивал лозунги в поддержку этой страны, сообщил агентству один из участников слушания. Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Бывший глава подмосковного района обвиняется в совершении преступлений "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.Подольский городской суд Подмосковья в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
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московская область (подмосковье)
серпуховский район
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, россия, московский областной суд
15:14 24.05.2022
 
На находящегося в СИЗО Шестуна составили протокол за дискредитацию армии

На экс-главу Серпуховского района Шестуна составили протокол за дискредитацию армии

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. На находящегося в СИЗО экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Трепашкин.
Правонарушение, по мнению правоохранителей, Шестун совершил на первом заседании Домодедовского горсуда по рассмотрению в отношении него дела об угрозах судье, приговорившей бывшего главу района к 15 годам колонии.
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"На него составлен протокол по административной статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ" за высказывания о специальной военной операции на Украине", - рассказал Трепашкин.
На том заседании Шестун появился в футболке в цветах флага Украины и выкрикивал лозунги в поддержку этой страны, сообщил агентству один из участников слушания. Теперь ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Бывший глава подмосковного района обвиняется в совершении преступлений "угроза убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи", "неуважение к суду" и "оскорбление представителя власти". По мнению следствия, пострадала судья Подольского суда Подмосковья Татьяна Юферова, выносившая Шестуну приговор по первому делу.
Подольский городской суд Подмосковья в декабре 2020 года приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего главу района выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.
Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
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