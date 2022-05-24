https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790420513.html

Украинские военные в Северодонецке отказались выполнять приказ

Украинские военные в Северодонецке отказались выполнять приказ - РИА Новости, 24.05.2022

Украинские военные в Северодонецке отказались выполнять приказ

Военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором заявили об отказе... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T15:25

2022-05-24T15:25

2022-05-24T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали обращение к Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором заявили об отказе выполнять боевое задание в Северодонецке из-за плохого обеспечения."Мы, взвод 115-й бригады 3-го батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства", — цитируют украинские СМИ заявление военных.Как сообщило издание "Страна" в Telegram-канале, их отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что Народная милиция ЛНР вместе с ВС продолжают продвижение в микрорайонах Северодонецка и его пригородах."Нас отправляют на верную смерть. Нет никакого руководства, ни одного боевого командира, техники, уважения к людям. Мы не отказываемся от защиты своей страны, но мы хотим иметь надежный тыл и надлежащее командование", — говорят люди на видео.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/kadyrov-1789856725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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