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Украина использовала соцсети для координации ударов по российским военным - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/set-1790292490.html
Украина использовала соцсети для координации ударов по российским военным
Украина использовала соцсети для координации ударов по российским военным - РИА Новости, 24.05.2022
Украина использовала соцсети для координации ударов по российским военным
Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:06
2022-05-24T08:41
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
в мире
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ХЕРСОН, 24 мая - РИА Новости. Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военные из России и ДНР, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах и подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.Среди задержанных участников таких чатов оказался житель перешедшего под контроль российских военных города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он рассказал РИА Новости, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб."В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов", - заявил задержанный.Участники группы, по его утверждению, занимались сбором разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.По словам Чуприны, куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и "сепаратисты". В одном из таких сообщений речь шла о селении Давыдов Брод на севере Херсонской области.Чуприна рассказал, что администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации "Правый сектор"*, он встречался с двумя — Игорем, которого, как утверждает, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком."Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было - вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля. Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель "сепаратистов", а по сути — мирных жителей — это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили", - сказал задержанный.По его словам, он также должен был собирать информацию о социально-политической обстановке в Новой Каховке, о подготовке к референдуму и введению в оборот рубля, а также выявлять и передавать сведения о жителях города, которые вступили в органы новой власти."Я сожалею, что я вступил в эту группу, этого делать не нужно было", - заключил Чуприна.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире
04:06 24.05.2022 (обновлено: 08:41 24.05.2022)
 
Украина использовала соцсети для координации ударов по российским военным

Раскрыта Telegram-сеть спецслужб Украины для наводки ударов по российским военным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХЕРСОН, 24 мая - РИА Новости. Российские силовики раскрыли деятельность сети закрытых чатов украинских спецслужб на оставленных Киевом территориях для наводки ударов, в результате которых гибли военные из России и ДНР, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах и подтвердил задержанный участник одного из таких Telegram-чатов.

"В небольших городах, типа Новой Каховки, которые бросили украинские войска, сотрудники СБУ набирали агентов прямо из соцсетей. Активные пользователи, которые много и эмоционально писали про Украину с позиций "украинского патриота", попадали на заметку спецслужб. После чего они получали в свой личный чат сообщение, приглашающее к сотрудничеству. Таким образом была создана шпионская сеть", - рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.

Среди задержанных участников таких чатов оказался житель перешедшего под контроль российских военных города Новая Каховка в Херсонской области Виталий Чуприна. Он рассказал РИА Новости, что в начале апреля получил приглашение через Telegram в закрытый чат украинских спецслужб.
"В этом сообщении была ссылка на Telegram-группу, в которой размещалась информация о движении российских войск и их местах дислокации. Я вступил в эту Telegram-группу и с начала апреля по 10 мая передал 12 раз информацию о местонахождении российских войск и сепаратистов", - заявил задержанный.
Участники группы, по его утверждению, занимались сбором разведданных о передвижениях подразделений армий России и ДНР и местах расположения личного состава, по которым затем наносились артиллерийские и ракетные удары.
По словам Чуприны, куратор из СБУ или ВСУ периодически присылал сообщения о том, что благодаря отправленной им информации нанесены ракетно-бомбовые удары, в результате которых якобы были убиты российские военные и "сепаратисты". В одном из таких сообщений речь шла о селении Давыдов Брод на севере Херсонской области.
Чуприна рассказал, что администраторами таких групп часто выступали представители неонацистской организации "Правый сектор"*, он встречался с двумя — Игорем, которого, как утверждает, знал ранее в лицо, но не по фамилии, и Максимом, с которым прежде не был знаком.
"Что нового произошло на территории, может, что нового заехало, может, уехало что-то новое, что неизвестно было - вот это их очень интересовало. Это было в 20-х числах апреля. Эти люди, которые втянули меня, использовали мою активную позицию, фактически сыграли на психологии, подбадривали, говорили, что это хорошо, что так правильно и нужно делать и что гибель "сепаратистов", а по сути — мирных жителей — это необходимая мера, чтобы достичь победы, как они говорили", - сказал задержанный.
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По его словам, он также должен был собирать информацию о социально-политической обстановке в Новой Каховке, о подготовке к референдуму и введению в оборот рубля, а также выявлять и передавать сведения о жителях города, которые вступили в органы новой власти.
"Я сожалею, что я вступил в эту группу, этого делать не нужно было", - заключил Чуприна.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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