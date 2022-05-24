Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России
Глава МИД Франции Колонна призвала скорее принять шестой пакет санкций против России
Катрин Колонна
ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно быстрее.
"Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против РФ, который предполагает постепенный отказ от российской нефти... Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции в Берлине с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Новый министр иностранных дел Франции направилась во вторник в Берлин со своим первым международным рабочим визитом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.