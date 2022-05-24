https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790473832.html

Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России

Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022

Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:35

2022-05-24T18:35

2022-05-24T18:35

в мире

франция

россия

мид франции‎

цены на нефть

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно быстрее."Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против РФ, который предполагает постепенный отказ от российской нефти... Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции в Берлине с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Новый министр иностранных дел Франции направилась во вторник в Берлин со своим первым международным рабочим визитом.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

https://ria.ru/20220523/neft-1790221043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, россия, мид франции‎, цены на нефть, санкции в отношении россии