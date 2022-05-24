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Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022
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Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России
Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.05.2022
Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:35
2022-05-24T18:35
в мире
франция
россия
мид франции‎
цены на нефть
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно быстрее."Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против РФ, который предполагает постепенный отказ от российской нефти... Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции в Берлине с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Новый министр иностранных дел Франции направилась во вторник в Берлин со своим первым международным рабочим визитом.Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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в мире, франция, россия, мид франции‎, цены на нефть, санкции в отношении россии
18:35 24.05.2022
 
Глава МИД Франции призвала скорее принять новый пакет санкций против России

Глава МИД Франции Колонна призвала скорее принять шестой пакет санкций против России

© AFP 2022 / Tiziana FabiКатрин Колонна
Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
Катрин Колонна
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что шестой пакет санкций против России, который предполагает отказ от российской нефти, необходимо принять как можно быстрее.
"Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против РФ, который предполагает постепенный отказ от российской нефти... Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро", - сказала Колонна на совместной пресс-конференции в Берлине с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок. Новый министр иностранных дел Франции направилась во вторник в Берлин со своим первым международным рабочим визитом.
Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер Венгрии Виктор Орбан в письменном виде сообщил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что его страна не может поддержать санкции, пока ей не предоставят больше сведений о финансировании для помощи Будапешту в случае отказа от российской нефти. Он заявил, что достижение договоренности ЕС по поводу эмбарго на нефть из РФ в ближайшие дни "маловероятно".
Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 17:20
Глава ЕК выступила против немедленного отказа от импорта нефти из России
 
В миреФранцияРоссияМИД Франции‎Цены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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