https://ria.ru/20220524/sammit-1790441915.html

Юристы обсудили проблемы бизнеса на Петербургском правовом саммите

Юристы обсудили проблемы бизнеса на Петербургском правовом саммите - РИА Новости, 24.05.2022

Юристы обсудили проблемы бизнеса на Петербургском правовом саммите

В музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге состоялся Петербургский правовой саммит. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:45

2022-05-24T16:45

2022-05-24T16:45

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49842/86/498428678_0:208:2817:1793_1920x0_80_0_0_e9cba8cec7833cf89d2e444980cbd084.jpg

МОСКВА, 24 мая - Пресс-служба "Актион Право". В музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге состоялся Петербургский правовой саммит.Организаторами саммита выступила "Актион Право" при поддержке "Пепеляев Групп". Более 100 спикеров, 35 интересных сессий, а также неформальное общение с коллегами привлекли на саммит топовых юристов со всей России.Участники саммита обсудили, как поддерживать бизнес в новой санкционной реальности и что нужно изменить в законодательстве. Среди тем выступлений также были уголовные риски, мораторий на банкротство, отношения с контролирующими органами, перестройка логистических процессов, обход санкционных запретов, корпоративные вопросы реструктуризации компании в связи с санкциями и открытием обособленных подразделений.Одна из сессий была посвящена судебной реформе в России. Юристы обсудили вопрос о том, какой судебный орган может взять на себя функции Европейского суда по правам человека. Судья Конституционного Суда РФ в отставке Владимир Ярославцев сказал: "С точки зрения защиты прав и свобод гражданина, я думаю, что именно Конституционный суд наиболее подготовлен для решения этих вопросов. Однако полностью заменить ЕСПЧ Конституционный суд не сможет".На сессии Банкротного клуба "Мораторий на банкротство 2022. Издержки и преимущества для бизнеса" исполнительный директор службы финансово-экономической информации "Интерфакс, проект "Федресурс" Алексей Юхнин сообщил, что из 3,5 тысяч компаний, которые отказались от моратория на банкротство, лидеры по отраслям — торговля и строительство.На сессии, посвященной работе с персональными данными, эксперт по защите персональных данных, основатель компании "Б-152" Максим Лагутин напомнил о законопроекте, который обязывает компании в течение 24 часов после утечки персональных данных уведомить Роскомнадзор. "В России будет первый в мире штраф за то, что произошла утечка персональных данных. Нигде в мире такого штрафа нет", – отметил он. В свою очередь, эксперт в области ИТ и Privacy, советник по корпоративному развитию ГК "Иннотех" Вадим Перевалов сообщил, что в среднем российские суды взыскивают 3 тысячи рублей компенсации морального вреда в части нарушений правил работы с персональными данными плюс еще 10 тысяч на судебные расходы на представителя.На сессии "Как работать с новым порядком возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям" адвокат, управляющий партнер АБ "Китсинг и партнеры" Владимир Китсинг рассказал о новом порядке возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям.На саммите юристы также поговорили о том, как выстраивать отношения с налоговыми органами. По словам партнера, руководителя налоговой практики "Пепеляев Групп" в Санкт-Петербурге Сергея Сосновского, сейчас все больше стран, особенно недружественных, будут отказывать в предоставлении информации российской ФНС. "Сведений у российских налоговиков будет все меньше. Это может повлиять на налогообложение в России как "старых" (до февраля 2022 года), так и "новых" операций", — сообщил Сосновский. Руководитель налоговой практики "Зарцын и партнеры" Николай Андреев предупредил, что бизнесу стоит уже сейчас учить сотрудников, работающих в ИТ, общаться с налоговиками. "Опыта проверок ИТ-компаний у налоговиков нет. После 2024 года компании, которые выделили ИТ в отдельное юрлицо, окажутся под прицелом налоговых проверок", — сказал Андреев.Участники одной из сессий обсуждали комплаенс рисков структурных подразделений компании. "В 80% российских компаний отсутствует база правовых знаний для сотрудников и лишь в половине юристы занимаются правовым ликбезом сотрудников других подразделений", — рассказала издатель "Актион Право" Ольга Чубарева.Отдельный день саммита был посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. В этот день прошли встречи студентов и преподавателей с работодателями — руководителями юридических департаментов крупных компаний.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы