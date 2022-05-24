https://ria.ru/20220524/sammit-1790371283.html

В Кремле не знают, приглашали ли Россию на продовольственный саммит

В Кремле не знают, приглашали ли Россию на продовольственный саммит - РИА Новости, 24.05.2022

В Кремле не знают, приглашали ли Россию на продовольственный саммит

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, приглашали ли Россию на продовольственный саммит ЕС и Египта, однако эта тема должна... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:03

2022-05-24T13:03

2022-05-24T13:03

дмитрий песков

россия

египет

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, приглашали ли Россию на продовольственный саммит ЕС и Египта, однако эта тема должна обсуждаться максимально широко."Мне неизвестно о том, что у нас есть приглашение по вопросу. Россия является весьма крупным игроком на международном рынке зерна, на рынке продовольствия, поставщиком в целый ряд стран. Мы знаем, что сейчас весь мир вошёл в очень кризисную полосу из-за незаконных рестрикций, которые сейчас в отношении России, российских поставщиков применяются целым рядом западных и не только западных стран. Поэтому, конечно, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться максимально широко", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о желании России подключиться к продовольственному саммиту в июне, организованному Евросоюзом и Египтом.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, египет, экономика