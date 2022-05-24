В Кремле не знают, приглашали ли Россию на продовольственный саммит
Песков не знает, приглашали ли Россию на продовольственный саммит Евросоюза и Египта
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не знает, приглашали ли Россию на продовольственный саммит ЕС и Египта, однако эта тема должна обсуждаться максимально широко.
"Мне неизвестно о том, что у нас есть приглашение по вопросу. Россия является весьма крупным игроком на международном рынке зерна, на рынке продовольствия, поставщиком в целый ряд стран. Мы знаем, что сейчас весь мир вошёл в очень кризисную полосу из-за незаконных рестрикций, которые сейчас в отношении России, российских поставщиков применяются целым рядом западных и не только западных стран. Поэтому, конечно, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться максимально широко", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о желании России подключиться к продовольственному саммиту в июне, организованному Евросоюзом и Египтом.