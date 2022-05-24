https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону - РИА Новости, 24.05.2022
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:31
2022-05-24T06:31
2022-05-24T06:31
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей", - сказала она.По словам Данильченко, сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями. "В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась", - отметила она.И.о. главы военно-гражданской администрации сообщила, что на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, на автозаправочных станциях предприниматели принимают оплату в рублях. Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах - на счет предприятия зачисляется рублевая валюта, сообщила она."Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет", - отметила Данильченко.
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в мире, херсонская область , запорожская область, украина
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
И.о. мэра Мелитополя Данильченко: МРБ банк будет работать в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
"Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей", - сказала она.
По словам Данильченко, сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями. "В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась", - отметила она.
И.о. главы военно-гражданской администрации сообщила, что на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, на автозаправочных станциях предприниматели принимают оплату в рублях. Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах - на счет предприятия зачисляется рублевая валюта, сообщила она.
"Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет", - отметила Данильченко.