Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/rubl-1790297037.html
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону - РИА Новости, 24.05.2022
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону
МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:31
2022-05-24T06:31
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей", - сказала она.По словам Данильченко, сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями. "В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась", - отметила она.И.о. главы военно-гражданской администрации сообщила, что на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, на автозаправочных станциях предприниматели принимают оплату в рублях. Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах - на счет предприятия зачисляется рублевая валюта, сообщила она."Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет", - отметила Данильченко.
https://ria.ru/20220524/kherson-1790295658.html
херсонская область
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , запорожская область, украина
06:31 24.05.2022
 
В Мелитополе рассказали о включении Запорожской области в рублевую зону

И.о. мэра Мелитополя Данильченко: МРБ банк будет работать в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. МРБ банк будет работать на всей территории Запорожской и Херсонской областей, заявила в интервью РИА Новости и.о. главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
"Планируется открытие отделений МРБ-банка на всей территории Херсонской и Запорожской областей", - сказала она.
По словам Данильченко, сейчас банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями. "В приоритете запуск полноценной работы предприятий, чтобы работники могли получать зарплату, оплачивать коммунальные услуги, экономика города развивалась", - отметила она.
И.о. главы военно-гражданской администрации сообщила, что на рынках за продукты питания, за товары первой необходимости, на автозаправочных станциях предприниматели принимают оплату в рублях. Предприниматели сдают в банк выручку в гривнах - на счет предприятия зачисляется рублевая валюта, сообщила она.
"Рублями можно оплатить все услуги предприятий, закупить сырье для производства собственной продукции, отгрузить продукцию покупателю и получить рублевую выручку на свой расчетный счет", - отметила Данильченко.
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
06:05Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области назвали целью вхождение региона в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала